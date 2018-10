Après cinq manches sans point des deux côtés, les Dodgers en ont marqué quatre en sixième, dont trois sur le circuit de Yasiel Puig qui a chassé du match le lanceur partant des Red Sox, Eduardo Rodriguez.

Mais les Red Sox ont répliqué dès la manche suivante, grâce aussi à une claque de trois points, celle de Mitch Moreland.

Boston a ajouté un point en huitième avant de mettre le match hors de portée de Los Angeles en neuvième avec cinq points.

Les Dodgers ont réduit l'écart en neuvième manche avec deux points rapides avant le premier retrait contre le releveur Craig Kimbrel, mais il était trop tard pour les hommes de Dave Roberts qui, le dos au mur, n'auront plus le droit à l'erreur.

Les Red Sox tenteront de remporter la 9e Série mondiale de leur histoire, la 4e en 15 ans, lors du 5e match de la série, dimanche soir, à Los Angeles.

Dans la défaite, le lanceur partant des Dodgers Rich Hill n'a rien à se reprocher, n'ayant accordé qu'un coup sûr et un seul point en six manches et un tiers de travail. Les six lanceurs de relève utilisés par Dave Roberts ont tous accordé au moins un point aux frappeurs des Red Sox.