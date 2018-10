Harris a cloué le cercueil des Tiger-Cats avec une bombe de 79 verges à Diontae Spencer au troisième quart, qui portait alors le pointage à 27-13. Harris a complété 23 de ses 30 passes pour 267 verges de gains, avant de céder sa place derrière le centre à Dominique Davis au quatrième quart.

Le Rouge et Noir (10-7) a inscrit une cinquième victoire d'affilée à Hamilton et a balayé la série saisonnière de trois rencontres face aux Tiger-Cats. La finale de l'Est sera donc présentée à Ottawa, le 18 novembre.

Le receveur du Rouge et Noir Brad Sinopoli a capté sept passes pour 56 verges de gains et il a ainsi battu le record de la LCF qui appartenait à Ben Cahoon pour les attrapés en une saison par un joueur canadien (112 en 2003 avec les Alouettes de Montréal).

Sinopoli en a maintenant 116 avec un match à jouer.

Les Tiger-Cats (8-9) ont encaissé un deuxième revers d'affilée, les deux face au Rouge et Noir, mais ils sont assurés de jouer à domicile lors de la demi-finale de l'Est, le 11 novembre. Ils accueilleront alors la formation qui terminera en 4e position dans la Division ouest.