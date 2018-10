Selon la chaîne de télévision Sky Sports, qui a diffusé des images de l'hélicoptère en flammes, il s'agit d'un appareil appartenant au président du club de soccer.

« J'espère qu'ils vont bien. On dirait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ça s'est juste embrasé », a réagi un témoin auprès de Sky News.

Des images prises après l'incident montrent une zone en proie à d'impressionnantes flammes, vers laquelle convergent des véhicules de secours.

L'accident a eu lieu quelques heures après que Leicester ait fait match nul 1-1 avec West Ham lors d'un match de la Première League au King Power Stadium.

Selon Sky Sports, l'hélicoptère a décollé du terrain entre 20 h 30 et 20 h 45, mais il a eu des problèmes avec son rotor de queue peu de temps après et s'est écrasé dans un stationnement à proximité.

Vichai Srivaddhanaprabha a l'habitude de quitter le stade avec son hélicoptère, qui décolle du terrain, lorsqu'il assiste à un match à domicile de Leicester. Mais l'identité du pilote et des passagers à bord samedi n'a pas encore été confirmée. On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées.

« Nous assistons la police du Leicestershire et les services de secours qui traitent un incident grave au King Power Stadium », a indiqué un porte-parole du club dans un communiqué.

Il a précisé que le club communiquerait de manière plus détaillée une fois que de plus amples informations auront été établies.

Un hélicoptère arrive sur la pelouse du stade King Power, domicile de Leicester City. Photo : Associated Press/Rui Vieira

Un propriétaire apprécié

Vichai Srivaddhanaprabha, 61 ans, est un milliardaire thaïlandais devenu riche grâce à des boutiques hors taxes.

Sa fortune, bâtie en ayant au départ un seul magasin à Bangkok, était estimée en 2016 à 3,8 milliards de dollars canadiens.

Il a acheté Leicester City pour environ 67,2 millions de dollars canadiens en 2010 quand personne ne pariait sur ce club anglais qui évoluait alors en deuxième division.

Il est parvenu à en faire le plus improbable champion de la Premier League de tous les temps, en 2016, faisant vivre au petit club un véritable conte de fée. C'était la première fois que Leicester City décrochait ce titre depuis la création du club en 1884.

Vichai Srivaddhanaprabha est très populaire auprès des supporters du club. Il leur offre à l’occasion des bières et des beignes.

Un de ses fans a déclaré à Sky News que le propriétaire et sa famille avaient beaucoup fait pour le club.

« Ils se sont si bien comportés, ils nous ont tout apporté. Ils ont fait de nous des champions. Vous ne pouvez pas en demander plus à vos propriétaires », a-t-il déclaré.

Vichai Srivaddhanaprabha, qui est aussi amateur de polo, est un familier des puissants de Thaïlande, au premier rang desquels la famille royale. Son nom, Srivaddhanaprabha, lui a été attribué en 2013 par le roi de Thaïlande.

Il a quatre enfants. Son fils Aiyawatt Srivaddhanaprabha, surnommé « Top », est vice-président du club.