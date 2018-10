Messing a été devancé par le favori, le Japonais Shoma Uno, vice-champion du monde et olympique, à l'issue du programme long.

Avec un pointage de 188,38 lors du programme long, Uno l'a emporté avec un total de 277,25 points.

En avance par un peu moins de 7 points après sa performance vendredi, le Canadien de 26 ans a obtenu une note de 170,12 pour son deuxième programme, ce qui lui a conféré un pointage final de 265,17.

Le Sud-Coréen Cha Jun-hwan (254,77) a remporté le bronze. Le Canadien Nam Nguyen (240,94) a quant lui terminé au 5e rang.

Plus tôt, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont remporté la médaille de bronze en couple lors des Internationaux Patinage Canada.

Patinant sur une mélodie du groupe Pink Floyd, Moore-Towers, de St. Catharines, en Ontario, et Marinaro, de Sarnia, en Ontario, ont obtenu 200,93 points, ratant de très peu la médaille d'argent. Ils ont perdu quelques points lors de leur dernière manoeuvre du programme.

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont réussi un sommet personnel avec 147,30 points lors de leur programme court, s'appropriant la médaille d'or grâce à un total de 221,81 points.

Les Chinois Peng Cheng et Jin Yang ont mis la main sur la médaille d'argent en vertu d'une note de 201,08.

En danse, les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont aussi remporté le bronze au Canada après avoir récolté un total de 186,97 points. Ils ont été devancés par les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (200,76), qui s'entraînent à Montréal, et les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (195,17).

En fin de soirée, la Russe Elizaveta Tuktamysheva a remporté le titre féminin avec 203,32 points, devant la Japonaise Mako Yamashita, à 203,06, et la Russe Evgenia Medvedeva, à 197,91. La recrue Alicia Pineault, de Varennes, a abouti au 10e échelon avec 158,29 points.