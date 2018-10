Le pilote australien n'a pas été épargné par les problèmes mécaniques et de moteur ces dernières semaines, et il savoure cette pole positon, qu'il a arrachée à son coéquipier.

Max Verstappen avait été le plus rapide des trois séances d'essais libres, et aurait pu devenir le plus jeune détenteur de la pole position.

Mais Ricciardo a fait un tour quasi parfait, et a enregistré un chrono imbattable de 1 min 15 s 759/1000.

« C'est ma première pole en dehors de Monaco, et ça la rend encore plus mémorable », a réagi Ricciardo.

« Je savais que je pouvais y arriver, car Max avait été rapide jusqu'ici. Je n'étais pas sûr que mon tour serait suffisant. Je peux relaxer maintenant », a-t-il ajouté en riant.

Ricciardo a en effet réussi ses deux autres positions de tête sur le rocher monégasque (sa deuxième le 26 mai dernier).

Verstappen a terminé la qualif avec un temps de 1:14,785, bon pour la première ligne de la grille. Mais il a raté l'occasion de devenir le plus jeune détenteur de la pole de l'histoire.

Et il était clairement déçu.

« La qualif au complet a été moche, a réagi Verstappen. Je bloquais les roues, le freinage au moteur n'était pas parfait. Je pensais pouvoir m'en sortir. »

Pour Red Bull, c'est le premier doublé en qualification depuis 2013.

Lewis Hamilton était très heureux d'avoir fait le troisième temps (1:14,894), devant son rival au championnat Sebastian Vettel (1:14,970).

« Quelle belle amélioration par rapport à vendredi, merci à l'équipe », a dit Hamilton, très souriant.

Vettel a cédé 21 centièmes de seconde au détenteur de la pole, et partira de l'extérieur de la deuxième ligne. Il sait que Hamilton n'a besoin que d'une septième place pour conserver son titre.

Seuls ces quatre pilotes ont pu descendre dans les 74 secondes au tour.

Stroll gagne deux places

Le Canadien Lance Stroll (Williams) a été éliminé de l'exercice dès la première manche (Q1). Il n'a pu faire mieux que le 19e temps en 1:17,689.

« Ça ne s'est pas très bien passé, a admis Stroll. C'est un circuit très piégeux. J'ai fait une erreur dans mon deuxième tour lancé au virage no 7, et j'ai décidé de laisser tomber.

« Finir 19e, ce n'est pas trop sympa », a-t-il ajouté.

En raison des pénalités à Pierre Gasly (Toro Rosso) et à Romain Grosjean (Haas), le Québécois partira de l'intérieur de la 9e ligne de la grille, soit de la 17e place.

Lance Stroll hors piste à Mexico en qualification Photo : RDS

