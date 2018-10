En finale, le sprinteur des Îles de la Madeleine avait obtenu au tirage au sort d'être en 4e position derrière la moto.

Quand la moto s'est dégagée, le Québécois de 27 ans s'est d'abord laissé glisser à l'arrière du peloton, d'où il a lancé un puissant sprint avant les cinq autres cyclistes. Barrette s'est alors retrouvé en tête de la course avec plusieurs mètres d'avance sur ses adversaires, mais le Britannique Kenny, six fois médaillé d'or aux Jeux olympiques, a réussi à combler l'écart et à s'imposer sur la piste canadienne.

« C’était proche... C’est sûr que j’y allais pour la victoire. C’est un peu décevant de ne pas gagner. J’étais à mon max, c’était un super bel effort, et il était simplement meilleur que moi. Il n’y a pas toujours une raison nécessairement pourquoi on perd. Il est quand même six fois champion olympique! » a confié Hugo Barrette à Radio-Canada Sports après avoir reçu sa médaille.

C'est la troisième fois de sa carrière que Hugo Barrette remporte l'argent au keirin lors d'une étape de la Coupe du monde de cyclisme sur piste.

Hugo Barrette paré d'argent! #twcmilton2018 pic.twitter.com/OrlaeLDAqV — Michel Chabot (@Mic_Chabot) 28 octobre 2018

« C’était aussi fort que la finale des Jeux olympiques, je n’ai jamais vu une Coupe du monde comme ça, a continué Hugo Barrette. Les gros poissons sortent en même temps comme c’est la deuxième épreuve de qualifications. C’est beau à voir au Canada. Surtout pour la nouvelle génération de voir à quelle vitesse qu’on peut aller et que les Canadiens peuvent affronter les meilleurs au monde. »

Un temps canon en matinée

Barrette a remporté sa vague de qualifications avec un temps de 10,143 s et une vitesse moyenne de 70,985 km/h. Il a devancé l’Ukrainien Andrii Vynokurov, qui l’a menacé en toute fin de course sans pouvoir le rattraper.

« La course a bien été, je me sens confortable, en confiance. On est ici à la maison, on a l’énergie de la foule… Je me sens heureux, j’essaie de profiter de chaque moment cette saison.

« Je retrouve la passion que j’avais quand j’étais plus jeune. C’est bien parce que j’aurai besoin de ça, à l’aube des Olympiques, pour aller cherches les plus grands titres. »

Le Madelinot s’attendait à une rude compétition pour les prochains tours, même s’il a signé le meilleur temps du premier tour.

« C’est très, très fort. C’est probablement la Coupe du monde la plus relevée que j’ai vue dans ma carrière. Donc raison de plus pour aller gagner! »

Au deuxième tour, Hugo Barrette avait un tirage difficile, étant premier derrière la moto, mais il a su ne pas se faire emboîter dans l'avant-dernier tour et, à l'effort, a réussi à rester parmi les trois premiers qui passaient à la finale.

Une médaille de bronze canadienne au madison

Les Canadiennes Allison Beveridge et Stephanie Roorda ont également réussi à monter sur le podium. Elles ont pris le 3e rang de la course à l'américaine (madison) après avoir amassé 13 points lors des 80 tours (20 km) de l'épreuve.

Ce sont les Britanniques Katie Archibald et Elinor Barker qui ont facilement remporté l'or avec 36 points, à seulement 9 points du maximum de 45 pour cette course aux points qui accordent des points à tous les 10 tours.

À l'omnium, Michael Foley a pris la 10e place, malgré deux chutes dans la troisième de quatre épreuves.

La Québécoise Lauriane Genest a été éliminée en 16e de finale du sprint, devancée par seulement 63 millièmes de secondes par l’Espagnole Tania Calvo Barbero dans sa vague.