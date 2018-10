Le Québécois s’est qualifié pour le deuxième tour, prévu en soirée samedi.

« La course a bien été, je me sens confortable, en confiance. On est ici à la maison, on a l’énergie de la foule… Je me sens heureux, j’essaie de profiter de chaque moment cette saison.

« Je retrouve la passion que j’avais quand j’étais plus jeune. C’est bien parce que j’aurai besoin de ça, à l’aube des Olympiques, pour aller cherches les plus grands titres. »

Barrette a remporté sa vague avec un temps de 10,143 s et une vitesse moyenne de 70,985 km/h. Il a devancé l’Ukrainien Andrii Vynokurov, qui l’a menacé en toute fin de course sans pouvoir le rattraper.

Le Madelinot s’attend à une rude compétition pour les prochains tours, même s’il a signé le meilleur temps du premier tour.

« C’est très, très fort. C’est probablement la Coupe du monde la plus relevée que j’ai vue dans ma carrière. Donc raison de plus pour aller gagner! »

Michael Foley s’est classé 8e au scratch, la première de quatre épreuves de l’omnium. Allison Beveridge et Stephanie Roorda défendront les couleurs canadiennes en soirée au madison.

La Québécoise Lauriane Genest a été éliminée en 16e de finale du sprint, devancée par seulement 63 millièmes de secondes par l’Espagnole Tania Calvo Barbero dans sa vague.