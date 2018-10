Le favori affrontera au tour décisif le Roumain Marius Copil, issu des qualifications et étonnant bourreau de l'Allemand Alexander Zverev (no 2) en trois manches de 6-3, 6-7 (6/8) et 6-4.

Federer (no 1) cherchera dimanche à mettre la main sur le 99e titre de son illustre carrière. Huit d'entre eux ont été décrochés chez lui à Bâle.

Le maestro helvète a dominé Medvedev (no 7) et a obtenu une première balle de match à 5-2 lorsque son jeune rival de 22 ans avait les balles en main. Il a ensuite perdu son service à zéro lors du huitième jeu.

Après avoir gaspillé une deuxième balle de match, le Suisse est revenu à la charge et a finalement vaincu Medvedev à sa quatrième occasion quand le Russe a envoyé son revers dans le filet.

Copil a pour sa part gâché une possible finale entre Federer et Zverev.

À 28 ans, le Roumain disputera la deuxième finale de sa carrière après Sofia cette année et tentera de remporter un premier titre sur le circuit de l'ATP.