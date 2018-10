Comme le précisait Radio-Canada Sports vendredi, Wickens garde espoir, et travaille fort pour stimuler les nerfs de ses jambes.

Après avoir vu la réaction des médias à son message de jeudi, il a senti le besoin de faire une mise au point, samedi.

« Je veux clarifier certaines choses. Il semble y avoir de la confusion autour de la signification du mot paraplégique, écrit-il sur son compte Twitter, samedi. Merci de lire ce qui suit. Merci de votre soutien. C'est en grande partie grâce à vous que je vais me remettre sur pied. »

La mise au point de Robert Wickens sur sa paraplégie Photo : Twitter / Robert Wickens

Voici la mise au point qui accompagne le message.

« Il n'y a pas eu d'annonce officielle comme quoi j'étais paralysé. Nous avons annoncé clairement par communiqué que j'étais touché à la moelle épinière, mais les gens ne savent peut-être pas ce que ça signifie, et tirent des conclusions, affirme Robert Wickens.

« Les mots paralysé et paraplégique veulent dire une paralysie plus ou moins complète de la partie basse du tronc et des deux membres inférieurs à la suite d'une blessure. Je suis paralysé du tronc jusqu'en bas, et ma blessure est classée T4.

« Les gens ne sont pas forcément dans un état paraplégique à vie, précise-t-il. Ma blessure à la moelle épinière était incomplète (incomplete). Incomplète veut dire que la moelle épinière n'a pas été sectionnée. Ma moelle épinière a été meurtrie (bruised). Les nerfs pourraient retrouver leur fonction dans mes jambes.

« Dans quelques mois, quand l'inflammation aura disparu, nous pourrons savoir si mes nerfs peuvent se régénérer », ajoute l'athlète de Guelph en Ontario. Deux personnes ayant la même blessure peuvent évoluer dans leur convalescence de façon différente. »

« La bonne nouvelle est que j'ai récupéré presque toutes mes sensations dans les jambes, et je peux faire quelques mouvements.

« Donc, j'ai espoir que dans les 24 prochains mois, j'aurai récupéré suffisamment de mobilité dans mes jambes pour marcher à nouveau. Les premiers signes sont encourageants », conclut-il.

Robert Wickens a reçu depuis jeudi des centaines de messages d'encouragement. Il poursuit sa rééducation à Indianapolis.

Rappelons qu'il a été victime d'un accident violent lors de l'épreuve Indycar de Pocono, le 19 août.