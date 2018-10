Troisième de la manche initiale, Worley a remonté au classement pour conclure la compétition avec le temps de référence, soit 2 min 51/100.

Elle a finalement devancé l'Italienne Federica Brignone (2:00,86) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (2:01,45), championne olympique en titre, par respectivement 35 de 94 centièmes de seconde.

L'Ontarienne Valérie Grenier (2:03,80) a terminé au 11e échelon. Elle pointait au 24e rang à l'issue de la première manche, mais un chrono canon durant la deuxième lui a permis de faire un bond de 13 places.

Grenier a réalisé le troisième temps de la seconde course.