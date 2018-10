L'autre demi-finale oppose présentement l'Américaine Sloane Stephens à la Tchèque Karolina Pliskova, respectivement 5e et 7e têtes de série du prestigieux tournoi de fin de saison. Svitolina et Bertens sont classées 6e et 8e favorites.

Pour la première fois depuis l'instauration d'une phase de groupe aux finales de la WTA, en 2003, aucune des quatre premières têtes de série ne s'est invitée dans le carré d'as.

Svitolina pourrait célébrer dimanche le premier trophée majeur de sa carrière, elle qui n'a encore jamais franchi les quarts de finale dans l'une ou l'autre des quatre levées du grand chelem.

Elle a plié à cette étape à trois reprises (Roland-Garros 2015 et 2017 ainsi qu'aux Internationaux d'Australie 2018).

L'Ukrainienne, auteure d'un sans-faute au tour préliminaire avec trois victoires, a contenu les puissantes frappes de Bertens pendant 2 h 38 min.

Svitolina a sauvé deux balles de bris lorsqu'elle servait pour le match à 5-4 dans la troisième manche. La Néerlandaise n'a pu sauter sur l'occasion de faire durer le suspense.

Son palmarès compte 12 titres sur le circuit de la WTA, dont 3 cette année à Brisbane, Dubaï et Rome.

