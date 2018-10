Les Dodgers avaient pris les devants 1-0 sur un circuit de Joc Pederson, en troisième manche.

Les joueurs du gérant Alex Cora ont nivelé la marque 1 à 1 en huitième manche, résultat d'un circuit de Jackie Bradley Junior.

C'est Brock Holt qui a inscrit le point donnant l'avance aux Red Sox en 13e manche, sur un coup frappé à l'avant-champ par Eduardo Nunez. Ce dernier a été sauf au premier but sur une erreur, ce qui a permis à Holt d'inscrire le point de la victoire.

Les Dodgers ont fait preuve de combativité en fin de 13e manche alors que Max Muncy a marqué sur une erreur du deuxième-but Ian Kinsler. Ce même Muncy a par la suite procuré la victoire aux siens en frappant un circuit au champ gauche en fin de 18e manche face au releveur Nathan Eovaldi, qui avait été parfait jusque-là.

Les Dodgers et les Red Sox ont disputé le plus long match de l'histoire de la Série mondiale. Ce record a été confirmé au cours de la deuxième moitié de la 15e manche, le duel surpassant celui qui avait opposé les Giants de San Francisco et les Nationals de Washington en 2014, lors des séries de division de la Ligue nationale, un marathon de 6 h 23.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer, ce soir, lors du quatrième match de la série au Dodgers Stadium, à Los Angeles.