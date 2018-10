Par exemple, sur les 391 formations ayant joué dans la LNH depuis la saison 2005-2006*, seuls les Capitals de Washington de 2012-2013 et les Penguins de Pittsburgh de 2017-2018 sont parvenus à maintenir un taux de réussite supérieur à 25,5 % avantage numérique. On parle ici d’une formidable prouesse offensive puisque seulement 0,5 % des équipes ont été capables de la réaliser.

Sachant cela, il est assez époustouflant de constater que les unités de supériorité numérique des 30 autres équipes de la LNH, depuis 13 mois, maintiennent un taux de succès de près de... 26 %(!) contre le Canadien.

Comment une telle aberration est-elle possible?

***

Après la défaite de 4-3 du CH à Buffalo jeudi soir, la plupart des observateurs attribuaient le résultat du match à l’indiscipline des hommes de Claude Julien.

Au cours de cette rencontre, le CH a laissé filer l’avance trois fois. Et les Sabres sont parvenus à marquer deux de leurs buts pendant que les vétérans Andrew Shaw et Joel Armia purgeaient des pénalités discutables au cachot.

Pourtant, lorsqu’on analyse l’ensemble du portrait, le problème se situe ailleurs.

Dans la LNH, les pénalités sont aussi inévitables que la mort et les impôts. Bien que la discipline soit fortement recommandée, au bout du compte, la meilleure manière d’amoindrir l’impact négatif des pénalités consiste à miser sur une unité de désavantage numérique performante.

Et dans ce domaine, sans qu’on sache trop pourquoi, le Canadien patauge dans la médiocrité depuis le début de la saison 2017-2018.

***

La saison dernière, avec une efficacité de 74,1 %, le Canadien a présenté l’une des trois pires unités d’infériorité numérique des 13 dernières années (donc sur 391 formations) dans la LNH. C’était carrément honteux.

Certains soulignent d’ailleurs que cette brutale chute aux enfers a coïncidé avec les départs d’Andrei Markov et d’Alexei Emelin, qui étaient les deux meilleurs spécialistes du CH au sein de cette unité depuis de nombreuses années.

En septembre dernier, dès le début du camp, tout le monde s’attendait à ce que l’amélioration du rendement de cette unité défensive essentielle constitue l’une des grandes priorités de Claude Julien. C’était sans doute le cas. Sauf que jusqu’à présent, ça ne se vérifie pas sur la patinoire.

À la suite de sa défaite à Buffalo, le Canadien présente cette saison un taux d’efficacité de 74,2 % lorsqu’il joue à court d’un homme. Bref, le Tricolore ne montre aucun progrès. L’équipe semble encore bloquée à la case départ, incapable de corriger l’une de ses failles les plus évidentes. Et puisqu’on a déjà franchi 10 % du calendrier, on peut commencer à parler d’une tendance lourde. D’autant plus qu’elle dure depuis 91 matchs!

Quand on voit à quel point le CH s’est amélioré dans d’autres facettes du jeu nettement plus complexes, c’est à n’y rien comprendre.

La moyenne des unités d’infériorité numérique de la ligue se situe autour de 80 %. Simplement en se replaçant dans cette moyenne, le CH accorderait cette saison 11 ou 12 buts de moins que l’an dernier. Sachant que la plupart des matchs se soldent par une différence d’un but et que Montréal n’est pas exactement une puissance offensive, ce détail en apparence insignifiant pourrait faire une grande différence à la fin du calendrier.

***

Il est difficile de dégager une tendance ou d’identifier les joueurs les moins efficaces quand on isole les noms de ceux qui se trouvaient sur la patinoire sur chacun des buts accordés à court d’un homme depuis le début de la présente saison. Le blâme se répartit équitablement au sein de la formation.

Par ailleurs, on s’entend, la stratégie appliquée en désavantage numérique est à peu près la même au sein de toutes les organisations de la ligue. Ce n’est pas là non plus que se situe le problème.

Ce qu’on sait par contre, c’est que depuis plus d’un an, l’unité de désavantage numérique du Canadien exécute plus mal que 99,5 % des unités ayant assumé ces mêmes responsabilités dans la LNH au cours des 13 dernières saisons.

Comme problème à régler, c’est certainement plus criant que l’indiscipline occasionnelle d’Andrew Shaw.

* Depuis 2005-2006, 12 saisons de la LNH ont été disputées à 30 équipes, et la saison 2017-2018 a vu le nombre de formations passer à 31 avec l’arrivée des Golden Knights de Vegas. Pour un total de 391 formations différentes.