Abandonné par sa première balle et commettant un grand nombre de fautes, Federer, en quête d'un neuvième trophée dans sa ville natale, a d'abord été mené 3-0, puis 4-1 et 5-2 par Simon, 32e mondial.

Mais le Federer s'est ensuite ressaisi, surtout au service. Il a égalisé à 5-5 avant de sauver une balle de manche lors du 12e jeu puis a survolé le jeu décisif (7/1).

La deuxième manche a été plus équilibrée jusqu'au 9e jeu quand Simon a réussi à s'emparer du service du Suisse, le seul bris de la manche.

Dans la dernière manche, Federer semblait s'envoler avec le match après avoir mené 3-0, puis 4-1, mais il a un peu faibli pour laisser Simon revenir à 4-4. Le Bâlois a toutefois repris l'avantage sur son service avant de conclure sur celui du Français en montrant une grande qualité technique et mentale. Il a conclu la rencontre dès sa première balle de match après 2 h 35 min de jeu.

Roger Federer, qui a déjà été ramasseur de balles à Bâle, affrontera samedi, pour une place en finale, le vainqueur de la rencontre opposant le Grec Stefanos Tsitsipas au Russe Daniil Medvedev.

L'autre demi-finale opposera la 2e tête de série du tournoi, l'Allemand Alexander Zverev, au surprenant Roumain Marius Copil. Zverev a vaincu l'Espagnol Roberto Bautista Agut (no 8) 7-5 et 6-3, pendant que Copil, 93e joueur mondial, éliminait l'Américain Taylor Fritz en deux manches, 7-6 (8/6) et 7-5.