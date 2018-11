Un nouvel accord a été trouvé entre le gouvernement fédéral, celui de l’Alberta et la Ville de Calgary sur le partage de la facture des Jeux. Le référendum du 13 novembre aura bel et bien lieu. Le dernier mot reviendra aux citoyens de Calgary et de Canmore, qui décideront s’ils veulent ou pas de ces Jeux.

Depuis les abus de Sotchi en 2014 et ses nombreux sites olympiques envahis par les mauvaises herbes, il est difficile de ne pas tressaillir lorsqu'on parle d'organiser des Jeux dans notre pays.

Sa réputation entachée, le Comité international olympique (CIO) a créé le plan 2020 et la « nouvelle norme », qui encouragent l’organisation de Jeux plus modestes et durables.

Comme plusieurs d’entre vous, je doute. La confiance, ça se perd plus vite que ça se gagne. Et disons que notre confiance a été ébranlée au plus haut point durant les dernières années.

C’est donc avec un peu de cynisme que j’ai étudié la candidature de Calgary. J’ai tenté de voir les choses d’un œil critique, de mettre mon chapeau de sport de côté et d'analyser le dossier du seul point de vue d’un résident canadien qui paye ses taxes.

Le comité de candidature a redoublé d’ardeur afin de donner le plus d’informations possible aux citoyens pour gagner leur confiance. Je dois avouer que ce comité a fait un très bon travail. Nous pouvons même dire que jamais auparavant autant de détails n’ont été dévoilés avant qu’une candidature devienne officielle. Allez voir par vous-mêmes.

Les sites

Au-delà de la sécurité, ce qui coûte le plus cher dans l’organisation des Jeux, ce sont les sites de compétition. Il y a à Calgary deux éléphants blancs mal-aimés, le site de saut à ski et la piste de bobsleigh.

Il y a déjà une bonne nouvelle, on prévoit utiliser le site de Whistler pour les épreuves de saut à ski et de combiné nordique. Celui construit pour les Jeux de Calgary en 1988 est désuet et la tour du grand saut est inutilisable. Il faudrait donc tout refaire. Voilà le genre de « nouvelle norme » que j’adore.

Du graffiti, de la rouille et de mauvaises herbes camouflent les jours de gloire du parc de saut à ski utilisé lors des Jeux olympiques de 1988 à Calgary. Photo : CBC/Terri Trembath

Quant à la piste de bobsleigh, la rumeur parlait d’une rénovation majeure de près de 100 millions de dollars. Elle subit déjà une cure de jeunesse et de transformation qui lui permettront d’organiser à nouveau des événements internationaux dès 2021. Déjà 25 millions sont engagés pour les rénovations, une somme que le comité de candidature n’a pas eue à budgéter.

Si jamais les Jeux venaient à Calgary en 2026, on prévoit un demi-million de dollars pour que le site réponde aux standards olympiques, ce qui est très modeste pour des JO.

Vient ensuite le stade pour les cérémonies d’ouverture et de clôture qui, pendant les Jeux d’hiver, ne sert que pour ces deux événements. Le stade McMahon, où joue l’équipe de football des Stampeders, se refera une petite beauté.

Pas d'extravagance

Maintenant qu’on m’a convaincu que ces trois infrastructures clés seraient très abordables, même si on dépasse un peu les budgets prévus, il doit sûrement y avoir des abus quelque part… Je continue de lire, même entre les lignes...

Sur les 13 sites de compétition, on prévoit en utiliser 11 qui existent déjà et en construire deux nouveaux. Un des nouveaux sites sera un aréna d’environ 10 000 sièges, un besoin dans la région de Calgary. L’autre sera transformé en un centre multisport couvert, autre besoin criant dans la région.

Ce que j’adore des sites de compétition, c’est qu’ils auront tous, à l’exception du Saddledome et du nouvel aréna, une capacité de moins de 5000 places. Les JO, c’est fait pour la télévision, alors il vaut mieux avoir de petits gradins remplis que des plus imposants vides comme à Pyeongchang.

Le Saddledome de Calgary est l'un des plus vieux amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey. Photo : Radio-Canada

Je n’ai aucun doute qu'il y aurait des salles combles pour la plupart des épreuves des Jeux à Calgary, mais les revenus de la vente de billets ne justifient pas la construction d’installations temporaires plus grandes.

Et le village des athlètes?

O.K., mais il doit y avoir un projet de village des athlètes extravagant, direz-vous? Non, 1800 unités qui seront ensuite converties en HLM dans deux villes, Calgary et Canmore, qui en ont drôlement besoin.

Alors il n'y a rien, vraiment rien, pour satisfaire mon cynisme.

Bon, si je veux à tout prix satisfaire mon cynisme, il y a le clan du non qui fait bien les choses, qui fait peur à tout le monde en déformant la réalité. Il a malheureusement une voix qui résonne beaucoup à Calgary. Mais en même temps, c’est bien la faute du CIO si les gens se méfient de plus en plus lorsqu’on parle de Jeux olympiques.

Ce manque de confiance risque de coûter très cher selon moi aux gens de Calgary et indirectement à nous, les Canadiens, si le non l’emporte le 13 novembre. Ai-je besoin de vous rappeler les émotions que vous avez vécues durant les Jeux de Vancouver?

Go Calgary, go!