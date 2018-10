Elle le présentera mardi prochain au conseil municipal.

L’emplacement visé par Maritime Football Ltd est situé du côté est de port, à Shannon Park, et nécessiterait un investissement évalué entre 170 et 190 millions de dollars.

Les gouvernements fédéral, provincial et municipal seraient mis à contribution.

Le rapport qui sera présenté mardi proposera une série d’amendements à la charte municipale visant une entente fiscale particulière pour le stade, des discussions en cas de financement d’un déficit et la préparation d’un rapport financier à l’intention du conseil municipal.

Selon le même document, la participation du gouvernement provincial est « essentielle » au projet. Il va jusqu’à proposer une augmentation de la taxe d’hébergement perçue auprès des hôteliers, en plus de la création d’une taxe sur les voitures de location.

Maritime Football Ltd prévoit le lancement, dès le mois de novembre, d’une campagne de vente d’abonnements, même si la LCF n’a pas encore donné son aval pour l’implantation d’une 10e équipe.