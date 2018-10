Le Québécois a été laissé de côté au cours des trois derniers matchs de l'équipe.

Julien n'a pas dévoilé l'identité du joueur qui devra sauter son tour pour lui permettre de réintégrer le numéro 54.

Nicolas Deslauriers apparaît comme le candidat le plus plausible, à moins que l'entraîneur décide d'envoyer Andrew Shaw au centre du quatrième trio et de retrancher Matthew Peca.

Hudon a marqué deux buts et obtenu une passe en six rencontres depuis le début de la saison. En son absence, le Canadien (5-2-2) a maintenu une fiche de ,500 et s'est incliné jeudi, à Buffalo.

De leur côté, l'attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Noah Juulsen se sont absentés de l'entraînement pour profiter d'une journée de traitements.

Julien avait déjà annoncé que Carey Price obtiendrait le départ contre les rivaux de la Division atlantique. Les Bruins (6-2-2) ont gagné leurs deux dernières rencontres.