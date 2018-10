Au terme de la séance de travail de 90 minutes, le pilote néerlandais a inscrit le meilleur temps, un chrono de 1 min 16 s 656/1000. Il a devancé de 48 centièmes de seconde son coéquipier australien Daniel Ricciardo.

Il a relégué les pilotes Mercedes-Benz à plus d'une seconde, et les pilotes Ferrari, à deux secondes.

L'équipe Red Bull sait qu'elle a une carte à jouer à Mexico, compte tenu des qualités de la voiture. De plus, Verstappen, vainqueur en titre et présent sur le podium à quatre des six dernières courses, est l'homme en forme du moment.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fait le 5e chrono. Par communication radio, il a dit trois fois constater en piste des pertes de puissance momentanées (power drops) de son moteur. Ce n'est pas un problème de fiabilité, lui a répondu son ingénieur.

Lewis Hamilton n'a besoin que d'une 7e place en course dimanche, quel que soit le résultat de Sebastian Vettel (Ferrari), pour être sacré champion du monde.

Mercedes-Benz a une chance d'empocher le titre des constructeurs si l'équipe allemande inscrit 20 points de plus que Ferrari.

Le Français Pierre Gasly (Toro Rosso) n'a effectué que deux tours non chronométrés vendredi matin. Son équipe a ensuite décidé de changer son moteur.

Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique :

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:16,656 (19 tours) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:17,139 (19) Carlos Sainz fils (ESP/Renault) 1:17,926 (20) Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:18,028 (21) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:18,075 (23) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:18,322 (27) Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:18,746 (17) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:18,936 (22) Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:19,024 (29) Nicholas Latifi (CAN/Force India-Mercedes-Benz) 1:19,078 (23) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) 1:19,124 (29) Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari) 1:19,134 (25) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:19,276 (26) Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:19,312 (28) Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:19,646 (23) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:19,716 (29) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:19,853 (28) Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) 1:19,899 (30) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:20,142 (26)

Non chronométré :