Le pilote néerlandais a tourné en 1 min 16 s 656/1000 le matin, et en 1:16,7230 l'après-midi. L'équipe Red Bull sait qu'elle a une carte à jouer à Mexico, compte tenu des qualités de la voiture.

Il a devancé de 16 centièmes de seconde son coéquipier australien Daniel Ricciardo.

Verstappen a relégué Sebastian Vettel (Ferrari) à 1,23 seconde et Hamilton de 1,38 seconde. Vainqueur en titre et présent sur le podium à quatre des six dernières courses, le Néerlandais est l'homme en forme du moment.

Mais, il a été trahi par le système hydraulique de sa voiture à la fin de la deuxième séance.

« A priori, le problème ne m'inquiète pas, mais je ne sais pas trop pourquoi ça s'est passé. Nous avons une bonne voiture, a lancé Verstappen. L'adhérence et bonne et la traction aussi. »

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) s'est contenté du 5e chrono, en 1:128,100.

Sept points pour le titre

Lewis Hamilton n'a besoin que d'une septième place en course dimanche, quel que soit le résultat de Sebastian Vettel (Ferrari), pour être sacré champion du monde.

Mercedes-Benz a une chance d'empocher le titre des constructeurs si l'équipe allemande inscrit 20 points de plus que Ferrari.

Le Canadien Lance Stroll (Williams) a grimpé de trois échelons entre les deux séances, et a fini la journée avec le 16e chrono. Il a été plus rapide que son coéquipier Sergey Sirotkin (18e) de 11 centièrmes de seconde.

Plus de détails à venir.