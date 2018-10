Un texte d’Alexandre Gascon

Quand André Tourigny a vu le jeune Deslauriers de 16 ans débarquer à Rouyn-Noranda, il avait entre les mains un défenseur. Un autre. Un de trop en fait dans sa dangereuse formation des Huskies qui allait atteindre en 2007-2008 la finale de la LHJMQ.

« On avait un très bon club, s’est souvenu l’entraîneur des Huskies de l’époque.

« Nicolas faisait tellement bien que même si on n’avait pas de place en défensive, on s’était dit qu’il fallait le garder. Il patine bien, il finit ses mises en échec, on va le faire jouer comme attaquant, comme ça, il va pouvoir jouer des matchs, pas seulement pratiquer, mais être impliqué. Il s’est avéré faire un très bon travail, donc on l’a gardé à l’avant cette année-là en raison de la profondeur en défense. »

Cette saison-là, l’équipe du nord de l’Abitibi s’appuie déjà sur sept arrières chevronnés. Le septième défenseur, Étienne Breton, est un vétéran de 19 ans dans la ligue junior, un luxe à ce niveau.

Deslauriers modifie donc son style de jeu. De défenseur offensif, il devient ce que Tourigny qualifie de « joueur d’énergie ».

« Un peu le même rôle qu’il joue présentement avec le Canadien », précise l’entraîneur, aujourd’hui pilote des 67 d’Ottawa dans la Ligue junior de l’Ontario.

L’année suivante, Tourigny renvoie Deslauriers en défense et le Québécois compile des statistiques intéressantes : 118 points en 181 matchs pendant le reste de son séjour junior.

« Dans le temps, c’était juste les blessures qu’on avait eues. J’étais un défenseur offensif, alors ça adonnait que je pouvais monter la rondelle et jouer à l’avant. Il m’avait essayé quelques matchs. J’avais aimé ça, mais ma mentalité était de jouer à la défense », raconte Deslauriers.

Il n’empêche que Tourigny venait de semer la graine qui fera éclore sa carrière.

La décision ultime

Les Kings de Los Angeles choisissent Nicolas Deslauriers le défenseur au troisième tour du repêchage de 2009.

Ce n’est qu’à sa troisième saison dans la Ligue américaine que la conversion totale s’opérera.

« C’est Mark Morris [entraîneur des Monarchs de Manchester dans la LAH, NDLR] qui a pris la décision, se souvient-il. L’équipe n’allait pas super bien et il a décidé de m’essayer à l’avant. Ça a fini par cliquer. »

Ç’aura pris un certain temps par contre. Il est rare de voir un joueur changer de position avec succès une fois parvenu dans les rangs professionnels.

Il y a des risques associés à ce genre de transition. On ne demande pas à un joueur de tennis de 21 ans de passer d’un revers à deux mains à un revers à une main.

Deslauriers s’est remis en question.

« Les trois, quatre premières semaines, ça n’allait pas bien. Je ne savais plus où ma carrière s’en allait. Je venais juste de me faire descendre de L.A. Et ils m’avaient dit de jouer à l’avant. Je ne savais plus vraiment ce qui se passait. J’étais sur la troisième ou quatrième ligne et je ne savais plus du tout.

« À ta troisième année pro, tu espères plus que ça. Finalement, j’ai eu la chance de jouer avec Brandon Kozun et Jordan Weal, on a juste cliqué, ça allait super bien. Si tu vois les statistiques que j’ai eues, j’ai scoré 19 buts dans la Ligue américaine, je ne pensais jamais faire ça. Je roulais le power play à la défense, mais j’étais sur la première ligne avec eux autres. On a eu du succès, des séquences avec beaucoup de points. Tout allait bien. Ce qui était le fun, c’est que moi, j’étais physique, et eux, c’était deux petites mouches avec des habiletés. Ça cliquait jusqu’à ce que je me fasse échanger à Buffalo à la date limite des transactions », explique l’attaquant de 27 ans.

Arrivé à Rochester, le club-école des Sabres, on lui explique qu’il jouera dorénavant à l’attaque. Plus d’incertitude, d’allers-retours, le Québécois sait à quoi s’en tenir.

Il terminera cette saison à Buffalo et disputera les trois suivantes dans le circuit Bettman avant de se faire échanger, à nouveau, à Montréal.

Une rare conversion

André Tourigny confesse qu’il procède très rarement à ce genre d’expérience.

« Ça a pris environ 10 ans avant que je le refasse avec les Mooseheads. Ce n’est pas fréquent, mais c’est quand même arrivé. Comme entraîneur adjoint, j’ai eu Pascal Dupuis qui est un défenseur transformé en attaquant. On connaît tous la suite », fait-il valoir.

« Souvent, ça répond à un besoin. Avec notre club de vétérans à Rouyn, Nicolas répondait à un besoin important pour nous dans le quatrième trio. Il avait de l’énergie, il était fort physiquement, même à 16 ans. Il avait une force naturelle », renchérit Tourigny.

« C’est quand même plus facile de le faire de la défense à l’attaque. Pour Dupuis, ça a été la même chose, il manquait de mobilité. Il croisait beaucoup lorsqu’il patinait par en arrière. Le changement a été salutaire pour lui. Si le changement de position convient bien à tes caractéristiques, c’est un bon move », conclut l’entraîneur.

Ce que peut corroborer Deslauriers.