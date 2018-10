Le défenseur Evan Bouchard a inscrit son premier but dans la Ligue nationale et les Oilers d'Edmonton ont eu raison des Capitals de Washington 4-1, jeudi soir, en Alberta. Ryan Nugent-Hopkins, en infériorité numérique, Connor McDavid, dans un filet vide, et Alex Chiasson ont aussi marqué pour les gagnants. Andre Burakovsky a évité le blanchissage aux Capitals dont le gardien Braden Holtby a bloqué 28 tirs. Du côté des Oilers, Cam Talbot a réalisé 31 arrêts.