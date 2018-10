« J'aimerais ça retourner au plus haut niveau. Je suis encore très jeune. J'ai 24 ans. C'est la première année où j'ai joué comme régulier. Je souhaite retourner en MLS », a confié Maxime Crépeau à Radio-Canada, jeudi.

D'ici le 8 décembre, le onze montréalais, qui possède ses droits pour la saison 2019, devra décider s'il se prévaut de l'option prévue au contrat du gardien. Mais même si l'Impact décidait de conserver ses droits, Crépeau ne s'attend pas à revenir jouer à Montréal.

« Il faut que j'aie une conversation avec eux. Personnellement, je m'attends à ce qu'on prenne mon année d'option et qu'on m'échange, a révélé Crépeau. Pour la suite des choses, on verra bien quelle équipe va trouver une entente avec Montréal pour mes droits. À partir de là, mon objectif, c'est de recommencer à zéro avec un autre club. Tourner la page et me prouver comme je suis venu faire ici à Ottawa, mais au plus haut niveau. »

J'ai encore une année de contrat avec la MLS. Jusqu'au 8 décembre, on verra bien si Montréal prendra mon option, ou s'il m'échange par la suite. C'est un point d'interrogation, mais je souhaiterais en février retourner dans une organisation de la MLS. Maxime Crépeau

En arrivant à Ottawa au début de la saison 2018, le substitut d'Evan Bush en 2017 n'avait pas de garantie d'être le portier partant du Fury. Au troisième match de l'année, le produit de l'académie de l'Impact passé par le FC Montréal a obtenu la chance de faire ses preuves et il n'a plus lâché le filet.

Au final, sans avoir couru après ce record, son total de 15 blanchissages cette saison est devenu la nouvelle marque de la USL pour un gardien.

« Je suis très heureux, mais très franchement, je ne me suis pas acharné au chiffre. Je m'acharnais plus au collectif au résultat qu'on mettait chaque fin de semaine. Mais je suis très fier de l'équipe. C'est un objectif qu'on s'est mis inconsciemment. À chaque blanchissage qu'on était en train d'accumuler, on se disait, un de plus, un de plus. Au final, on se ramasse avec 15. 17 avec le championnat canadien » dénombre le Québécois.

Ses exploits devant le filet du Fury n'ont toutefois pas permis à l'équipe d'atteindre les séries d'après-saison.

L'équipe manquait de finition offensive, relève le gardien.

« On ne s'en cachera pas. On sait tous que ç'a été un problème, poursuit Crépeau. Défensivement, on a peut-être accordé des buts lors de matchs qui étaient à notre portée. On sait qu'il y a des détails qui nous ont échappé. Ici à la maison, on n'a pas été assez bons, assez à la hauteur chez nous. »

Pour Maxime Crépeau, « chez nous » a été Ottawa en 2018, mais son ambition de s'établir comme gardien devrait l'amener à en trouver un nouveau cet hiver, en MLS, ou ailleurs.

D'après une entrevue de Jonathan Jobin