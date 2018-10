L’effervescence était palpable dans les méandres de la Place Bell. À tour de rôle, les patineurs ont sauté sur la patinoire afin d’apporter les derniers correctifs à leur programme respectif, en prévision des compétitions de la fin de semaine.

Mais ce n’est plus tout à fait comme avant. « Après chaque cycle olympique, il y a un remue-ménage qui se passe à l’Union internationale de patinage (ISU) pour essayer de différencier un petit peu mieux les patineurs entre eux », explique Nathalie Martin, responsable de la haute performance à Patinage Québec.

L’élément le plus frappant de la réforme est l’échelle d’évaluation. Les juges avaient l’habitude d’attribuer des notes allant de -3 à +3 points. Maintenant, les juges disposent d’une palette tout en nuances, allant de -5 à +5.

Ce qui va être beau, va être excessivement beau avec un +5. Pour ce qui va être moins bon, ils pourront descendre. Surtout en danse, on verra un plus grand écart dans les notes qu’auparavant. Nathalie Martin

La grande finale en danse des Jeux de Pyeongchang en est un bon exemple. Le couple de danseurs canadiens Tessa Virtue et Scott Moir avait remporté la médaille d’or par une infime marge de 0,79 point devant les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Casse-tête chez les hommes

Les patineurs ont reçu, eux, double défi de la part de l’ISU. Non seulement 30 secondes ont été retranchées de leur programme long, tout comme chez les couples, mais ils ne peuvent maintenant que présenter 7 sauts, au lieu de 8. Il faudra donc présenter tous les éléments prévus en 4 minutes.

C’est énorme pour nous. Du début à la fin, un saut prend environ 9 secondes à exécuter. Il nous faut donc récupérer 21 secondes quelque part dans le programme. Roman Sadovsky

Le Canadien Roman Sadovsky évalue que les patineurs et leurs entraîneurs devront devenir encore plus stratégiques. « Il y aura un choix à faire. Sauter encore plus vite ou faire des compromis dans la chorégraphie. C’est un tout nouveau plan de match, surtout considérant le nombre de quadruples sauts. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour respirer », constate-t-il.

La médaillée de bronze des Jeux de Vancouver, Joannie Rochette, convient que la réforme ne ménage pas les hommes. « Je pense que ça va être un défi d’entrer tous les éléments dans un plus court laps de temps, même si on enlève un saut », fait-elle remarquer.

Revenir à l’artistique

Les points bonis accordés pour les sauts présentés en fin de programme ne seront plus récompensés aussi généreusement. Dorénavant, seul le dernier saut en programme court et les trois derniers en programme long recevront la bonification de 10%.

Les Russes, ce qu’ils faisaient en début de programme, c’était seulement les choses faciles, les jeux de pieds, les pirouettes. Ils gardaient les sauts pour la fin. Ce n’étaient plus des programmes très équilibrés. Auteur

Joannie Rochette qui joue le rôle d’ambassadrice des athlètes à Laval cette fin de semaine ne peut s’empêcher de penser à la finale des femmes aux Jeux de Pyeongchang. « Souvent, les gens de l’ISU vont être en réaction à ce qu’ils ont vu l’année précédente. On a vu (à Pyeongchang) la jeune patineuse russe faire tous ses sauts dans la deuxième partie du programme pour avoir le 10% de boni à chaque élément », se souvient-elle.

Pour le plaisir des partisans

Bien que l’ISU entende ainsi corriger certaines situations problématiques, l’intérêt des partisans demeure au cœur de cette réforme. Les programmes plus courts et mieux balancés et un retour à l’aspect artistique du patinage sont gages de succès, selon l’ISU. L’opinion est largement partagée.

Le patineur Roman Sadovsky n’en doute pas une seconde. « C’était beaucoup 4 minutes et demie pour le programme long. Si on multiplie la durée par 12 pour le nombre de compétiteurs, ça représente beaucoup de temps pour le partisan. Ce sera de l’action en plus grande concentration! »

En raison de la nouvelle échelle de notation, de tout nouveaux records seront inscrits dans les livres. Étudiante en 3e année de médecine, Joannie Rochette y voit un attrait supplémentaire. « Ce sera intéressant pour la foule parce qu’il y aura beaucoup de records personnels en raison du +5 de note d’appréciation des juges. »

Une petite révolution dont les partisans seront témoins aux Internationaux Patinage Canada.