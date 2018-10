Un texte de Jean St-Onge

Samedi dernier à Toronto, Manziel, qui semblait en furie, a quitté le terrain en vitesse, sans serrer la main à personne, après avoir été remplacé par Antonio Pipkin sur le dernier jeu du match.

Il y a quelques semaines, Johnny Football a attiré les projecteurs en réclamant de reprendre son poste de quart numéro un, malgré les bonnes performances d’Antonio Pipkin.

Et mercredi, un commentateur sportif montréalais a déclaré que, selon une source « très bien informée », Manziel était détesté dans le vestiaire et qu’on ne souhaitait pas son retour l'an prochain.

Quand un journaliste a demandé jeudi à Manziel s’il voulait commenter, le quart ne s’est pas fait prier.

« Absolument, je voudrais commenter. Je rentre au travail ce matin et quelques gars viennent me voir, ils me donnent la main et en me regardant dans les yeux, ils me disent : "nous voulons que tu saches, nous ne te haïssons pas." »

L’ancien gagnant du trophée Heisman qui, dans le passé, a fait parler de lui autant pour ses frasques hors du terrain que pour ses performances entre les lignes, tente de rebâtir son image dans la Ligue canadienne.

Il s’efforce de faire face à la musique et tente de dire les bonnes choses.

Un reportage, de la foutaise comme ça, ça affecte ma vie et ça affecte comment les gens me perçoivent. Je rentre au travail tous les jours. Je traite mes gars avec respect. Il n’y a personne dans ce vestiaire que je n’appelle pas un ami. Johnny Manziel, quart des Alouettes

« Si vous ne me croyez pas, demandez aux gars, a-t-il poursuivi. J’ai de très bons amis dans cette équipe. »

« J’aime mes coéquipiers, j’aime Montréal, j’espère que les gens ressentent la même chose envers moi et si ce n’est pas le cas, je suis ici et on peut en discuter d’homme à homme. »

Le vétéran John Bowman a nié que Manziel était détesté dans le vestiaire.

« Rien ne pourrait être plus loin de la vérité », a affirmé le plus ancien joueur des Alouettes avec Chip Cox.

« Si quelqu’un parle aux journalistes sous le couvert de l’anonymat, j’ose croire qu’il aurait le courage de le faire face à face dans le vestiaire », a-t-il ajouté.

Johnny Manziel est certainement le personnage le plus polarisant depuis longtemps dans l’entourage des Alouettes et il a probablement perdu quelques appuis dans le vestiaire quand il a réclamé le poste de partant au moment où Antonio Pipkin insufflait une dose d’énergie à l’équipe.

De là à dire qu’on ne souhaite pas son retour l’an prochain, il y a un pas que personne n’a osé franchir publiquement.