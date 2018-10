Un entretien de Robert Frosi

Q. - Quel est le rôle de cette nouvelle autorité qu’est l’ACI?

R. En fait, c’est une agence de contrôle antidopage indépendante. On met à la disposition des fédérations sportives internationales toutes sortes de contrôles, en compétition, hors compétition. On évalue les risques, on propose un programme de localisation de l’athlète, on gère les résultats, les autorisations à usage thérapeutique (AUT).

Alors pourquoi une telle agence? Pour qu’on sorte enfin des conflits d’intérêts réels ou perçus. Les grandes organisations sportives font leurs propres contrôles, même le CIO lors de ses Jeux. Notre agence permet justement d’éviter ce qui pourrait ressembler à un conflit d’intérêts. L’autre idée forte est de mutualiser l’ensemble des acteurs de la lutte antidopage. Les scientifiques, les investigateurs, les chercheurs, les médecins, les experts juridiques.

Q. - Mais toutes les fédérations sportives ne vous suivent pas...

R. Nous avons à l’heure actuelle une trentaine de fédérations internationales qui font appel à nos services. Vous avez raison de dire que la Fédération internationale d’athlétisme et l’UCI, l’Union cycliste internationale, ont leurs propres contrôles. Mais un jour, elles vont sans doute adhérer à notre agence, car nous leur apporterons une véritable indépendance.

Notre agence a été mise sur pied justement pour regagner et redonner la confiance en un mouvement sportif qui a été ces derniers temps secoué par toutes sortes de scandales.

Q. - Corrigez-moi si je me trompe, mais votre nouvelle agence indépendante est actuellement financée par le Comité international olympique...

R. Bon, tout d’abord, les cinq membres du conseil ont été élus par un comité indépendant. Le CIO a juste financé le capital de la fondation. En principe, un capital, on n’y touche pas. Et nous sommes aujourd’hui une structure à but non lucratif. Nous tarifons nos clients et même le CIO dans le cadre des Jeux olympiques de la Jeunesse, mais nous ne faisons pas de profits.

Q. - Je veux bien, mais le CIO agit dans ce cadre comme « un banquier » et face à un banquier, vous avez un devoir de résultats.

R. C’est vrai que le CIO finance notre fondation, mais notre indépendance financière est plus importante. Notre instance a été créée notamment avec les fonds que le gouvernement russe s’est engagé à payer au CIO pour rembourser les coûts engendrés par le scandale du dopage de Sotchi.

Q. - Donc, vous n’êtes pas un alibi pour le CIO?

R. [Long silence] On n’est absolument pas un alibi. Cette structure a été voulue par le mouvement sportif, mais aussi par les autorités publiques, par l’AMA. On est donc à la rencontre de tous ces acteurs. On est finalement la pièce qu’il manquait au puzzle!

Q. - On a dénoncé ces dernières semaines l’attitude de certains membres de l’exécutif de l’AMA envers des athlètes, qui leur demandaient tout simplement de se taire. Que pensez-vous de ces pratiques, vous qui avez siégé à l’exécutif de l’AMA?

R. J’ai effectivement siégé au sein de l’AMA durant quatre ans. J’ai quitté en 2016, donc je ne peux pas commenter ce qui s’est passé ces dernières semaines. Cependant, je rajouterais que l’Agence mondiale antidopage a été un progrès colossal. Mais il est vrai qu’aujourd’hui elle est traversée par des guerres intestines, sous le thème : « Qui est-ce qui travaille le mieux? »

Alors, il faudrait attaquer les uns, attaquer les autres. J’ai l’impression que c’est une guerre des ego avec certains qui jouent leur carte personnelle pour l’avenir. Alors qu’aujourd’hui, ces guerres intestines ne servent pas les athlètes en premier et elles ne servent surtout pas la lutte antidopage.

Dans ce contexte, je souhaiterais que les athlètes fassent appel à notre agence, qu’ils demandent à leur fédération de nous confier les contrôles antidopage de leurs évènements et de leur fédération, car pour tous ces athlètes, ce serait un gage de confiance, mais surtout un réel gage d’indépendance.

Q. - Est-ce que vous croyez que l’AMA penserait plus en termes d'une stratégie géopolitique qu'à la défense des intérêts des athlètes?

R. Je ne l’ai pas vraiment senti en ces termes. Mais il faut que l’on ait un dialogue en permanence entre les autorités publiques et le mouvement sportif plutôt qu’une opposition frontale entre les uns qui travaille mieux que les autres. Les uns qui seraient plus indépendants que les autres ne m’a jamais paru comme une position qui nous permettrait à tous de prendre de la hauteur.

Je crois que ce sont quelques fois des enjeux de pouvoir qui se jouent, avec des athlètes qui peuvent se retrouver au milieu de ces enjeux. Je ne suis pas sûre que nous soyons tous gagnants, je suis même sûre du contraire!

Q. - Est-ce qu’on peut parler de guerres continentales?

R. Pour certains, sans doute, qu’ils mettent ce débat à ce niveau-là. Je pense que nos athlètes méritent bien mieux!

Q. - Dans ce contexte, vous ne seriez pas intéressée par la présidence de l’AMA?

R. Écoutez, aujourd’hui, on m’a confié le mandat de diriger cette nouvelle agence et c’est ma mission prioritaire.

Q. - Je vous propose un jeu de l’esprit, si vous le voulez. Si vous étiez la présidente de l’Agence mondiale antidopage, que feriez-vous pour que ce soit plus réunificateur?

R. La question ne se pose pas, je ne suis pas candidate à la présidence. Mais je pense que l’AMA a aujourd’hui un peu moins de 20 ans, elle a beaucoup apporté, mais il faut maintenant peut être penser à tourner une nouvelle page en matière de code antidopage, en matière de gouvernance, et surtout ne pas oublier l’origine de la mission qu’on avait donné en 1999. Après la grande adolescence, on va aller vers l’âge adulte.