Bruyneel, complice d'Armstrong lorsque l'Américain a remporté ses sept victoires consécutives dans le Tour de France (1999-2005) qui lui ont été retirées après sa chute pour dopage, avait reçu en 2012 une suspension de 10 ans par l'Association américaine d'arbitrage (AAA), responsable des sanctions dans les affaires de dopage.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait fait appel de cette sanction et réclamait une suspension à vie. Dans son jugement, le TAS indique « qu'il ne voyait aucune raison pour laquelle cette sanction ne soit pas prononcée dans cette affaire en raison de l'implication active de M. Bruyneel dans le dopage systématique dans le cyclisme sur plusieurs années ».

Le TAS a également accru les sanctions contre deux complices espagnols de Bruyneel et d'Armstrong, le Dr Pedro Celaya Lemaza, et le soigneur Pepe Marti, respectivement suspendus à vie et pour 15 ans.

Le mea culpa de Bruyneel

Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Twitter, Bruyneel a « reconnu et complètement accepté les nombreuses erreurs faites dans le passé ».

« Il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir faites différemment et il y a certains actes que je regrette profondément. La période que j'ai vécue comme coureur puis comme directeur sportif était très différente de ce qui se passe maintenant », a-t-il expliqué.

« Nous étions tous des enfants de notre époque face aux pièges et tentations qui faisaient partie de la culture de ce temps-là. Nous ne prenions pas toujours les bonnes décisions », a ajouté Bruyneel, maintenant âgé de 54 ans.

Vainqueur de deux étapes du Tour de France durant sa carrière de coureur sous la conduite du sulfureux Manolo Saiz, Bruyneel a toutefois tenu à régler ses comptes avec l'USADA, l'Agence antidopage américaine qui l'a fait tomber avec Armstrong en 2012.

« En dépit de la décision du TAS, je maintiens avec vigueur ma position selon laquelle l'USADA n'a aucune autorité légale sur moi [...] et de fait n'a aucun pouvoir pour lancer une procédure contre moi et par conséquent ne peut pas me suspendre », a-t-il estimé.

Et Bruyneel de conclure de façon incompréhensible au regard de sa suspension: « Mon but et mon désir restent toujours de contribuer et d'aider mon sport à grandir et de le rendre meilleur dans les années à venir. »

L'AMA satisfaite

L'AMA a salué par la voix de son directeur général Olivier Niggli la décision du TAS. « Les sanctions prononcées par l'AAA n'étaient pas assez fortes et nous réclamions plus au nom du sport propre et pour protéger le cyclisme. »

Le patron de l'USADA, Travis Tygart, à l'origine de la chute du système Armstrong, a rappelé qu'il avait fallu « faire des efforts difficiles pour que la vérité éclate totalement ».

« Notre rôle est de rechercher la justice même quand la route est longue et exposée aux vents, car c'est exactement ce que les sportifs propres attendent de nous et méritent », a-t-il noté, tout en regrettant que Bruyneel et ses complices « avaient tiré toutes les ficelles possibles pour éviter la vérité ».

« C'est encore un exemple puissant qui montre qu'il est important de respecter les règles et que le dopage n'est jamais justifié et toujours inexcusable », a conclu Tygart.