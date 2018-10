Pliskova, 7e tête de série, a vaincu sa compatriote Petra Kvitova (no 4) 6-3 et 6-4 pour terminer le tour préliminaire avec une fiche de 2-1.

Il s'agissait de la première victoire de Pliskova face à Kvitova dans les rangs professionnels. Cette dernière est officiellement éliminée avec sa fiche de 0-3 dans le groupe blanc de ce tournoi, qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison.

Les deux Tchèques se retrouveront du même côté du court à la finale de la Fed Cup contre les États-Unis, les 10 et 11 novembre.

Dans l'autre match du jour, Elina Svitolina (no 6) s'est imposée en trois manches de 5-7, 7-5 et 6-3 face à la Danoise Caroline Wozniacki (no 2).

Wozniacki, championne en titre, devait absolument l'emporter en deux manches pour assurer sa place en demi-finales.

La rencontre avait bien commencé pour Wozniacki (1-2), mais Svitolina (3-0) a vite coupé court à ses espoirs. C'est donc pour l'honneur que les deux joueuses ont complété ce dernier duel du groupe.

Vendredi, on complètera la phase rotation avec deux matchs du groupe rouge. La Japonaise Naomi Osaka (no 3) affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens (no 8), puis Angelique Kerber (no 1) jouera face à Sloane Stephens (no 5).