L'Argentin a envoyé une superbe frappe enroulée dans la lucarne, épargnant aux siens un deuxième revers, dans le groupe C.

Lorenzo Insigne de Naples a marqué à la 29e minute, mais PSG a nivelé à la 61e, quand Mario Rui a nui à son propre camp.

À la 77e, le Belge Dries Mertens a tiré profit d'une erreur de Marquinhos, en surface de réparation, pour donner une avance provisoire de 2-1 aux Italiens

Dans l'autre confrontation du groupe, Liverpool a surclassé Red Star Belgrade 4-0, pour se hisser au sommet du classement avec six points. Naples en a cinq et le PSG quatre.

Groupe A

Thierry Henry n'a pas été en mesure de remporter son premier match comme entraîneur-chef en Ligue des champions, alors que ses protégés de l'AS Monaco ont été limités à un verdict nul de 1-1 sur la pelouse du Club Bruges.

Ce nul n'a rien fait qui vaille pour les deux clans, si ce n'est qu'il a nui à leurs chances de se qualifier dans le groupe A. Les deux clubs ont un point en trois duels.

Henry a tout de même stoppé la série de défaites des Monégasques à cinq. Moussa Sylla les avait placés en avant à la 35e minute. Il a eu l'occasion de doubler cette avance trois minutes plus tard, mais il a raté une cage abandonnée.

Bruges a nivelé la marque une minute plus tard, quand Wesley Moraes a converti de la tête le centre de Hans Vanaken.

Sachant qu'ils avaient besoin des trois points, les deux équipes ont ouvert le jeu en deuxième demie, mais sans succès.

Achraf Hakimi a récolté trois passes pour aider Borussia Dortmund à écraser Atletico Madrid, 4-0.

C'était le pire revers d'Atletico cette saison. En Liga, ils n'ont permis que cinq buts en neuf matchs.

Hakimi a été le complice d'Axel Witsel (39e), Raphael Guerreiro (73e) et Jadon Sancho (83e). Guerreiro a complété un doublé à la 89e minute.

Le club allemand domine le groupe avec neuf points, trois de plus que l'Atletico.

Groupe B

À Eindhoven, le capitaine du PSV Luuk de Jong a marqué le but égalisateur tard dans le match pour permettre aux siens de s'en sortir avec une nulle de 2-2 contre Tottenham.

Les deux équipes inscrivent ainsi un premier point en trois matchs dans le groupe B.

Dans l'autre match du même groupe, Rafinha, qui remplaçait Lionel Messi blessé, a marqué le premier but d'un gain de 2-0 de Barcelone, contre Inter Milan.

Rafinha a converti une passe de Luis Suarez (32e), puis Jordi Alba a doublé le score à la 83e.

Messi s'est fracturé le bras droit contre Séville, lors du week-end.

Barcelona mène le groupe B avec neuf points en trois matchs. Battu une première fois, Inter a six points.

Groupe D

Après un départ chancelant, Porto s'est repris pour l'emporter 3-1 sur le Lokomotiv Moscou 3-1.

Porto a vu Iker Casillas bloquer un penalty, puis Moussa Marega a fait mouche à sa propre occasion du genre, à la 26e minute.

Un centre de Jesus Corona a mené à une tête réussie de Hector Herrera (35e), avant la réplique des frères jumeaux Miranchuk, à la 38e. Alexei a préparé le but d'Anton.

Corona a complété peu après le retour de la pause, à la suite du beau travail de Yacine Brahimi.

Dans l'autre match du groupe D, Galatasaray et Schalke ont fait match nul 0-0. Porto mène avec sept points, deux de plus que Schalke et trois devant Galatasaray.