Un texte d’Alexandre Gascon

Si ça se concrétise, le Finlandais aurait droit à son petit alinéa dans le grand livre d’histoire du Canadien.

Aucun centre recrue de 18 ans depuis la naissance du club en 1909 n’a passé toute l’année à Montréal. Alex Galchenyuk est le dernier joueur, à l’aile gauche, à être demeuré avec l’équipe à un âge si tendre. C’était en 2012-2013.

Les 10 matchs représentent une étape plutôt symbolique. La première année de son contrat professionnel entrera alors officiellement en vigueur, mais les organisations sont davantage préoccupées par le 40e match. Lorsque cette étape est franchie, le joueur en question accède à l’autonomie complète sept ans plus tard.

Dans le cas de Kotkaniemi, il deviendrait alors libre comme l’air dès 25 ans au lieu de 27. Un détail à ne pas dédaigner en cette ère de plafond salarial.

Mais, soyons honnête, le CH a-t-il vraiment le luxe de s’encombrer de ces considérations comptables au moment où il prend son élan et qu’il mise enfin sur une ligne de centre décente?

Lundi, la réponse de Claude Julien avait tous les accents d’un aveu.

« Pour être honnête, on n’en a même pas parlé », avait déclaré l’entraîneur du Tricolore, en référence au fait que le 10e match approchait rapidement.

Même désinvolture de la part de Kotkaniemi mercredi, après l’entraînement.

« Bien sûr, je me sens mieux. Ça fait combien de matchs maintenant? Sept? Huit? Je connais mieux l’équipe et c’est plus facile d’être ici », a laissé tomber la recrue avant de préciser qu’il ne tenait effectivement pas le compte.

Le troisième choix au total du dernier repêchage a vécu ses 8 premiers matchs en montagnes russes. Contre les Flames, mardi, il a joué seulement 12 min 46 s, soit son septième total jusqu’à présent.

Claude Julien le protège aussi, comme on doit s’y attendre, en lui faisant commencer ses séquences, sur jeu arrêté, dans la zone offensive dans 68,9 % des cas. Lors du deuxième match contre Pittsburgh, il l’a rétrogradé momentanément dans le quatrième trio pour le sortir des griffes d’Evgeni Malkin et de Sidney Crosby au centre. De la saine gestion tout simplement.

Jesperi Kotkaniemi Photo : Getty Images/Minas Panagiotakis

C’est toujours très difficile dans le cercle des mises au jeu pour l’espoir du Canadien, à l’image de son équipe d’ailleurs. Montréal est 30e à ce chapitre avec une efficacité de 43,8 %, mais le Finlandais fait pire encore à 39,7 %.

Malgré tout, son habileté en possession du disque, sa compréhension du jeu et l’intelligence des lignes de passe qu’il dégage crèvent les yeux.

La bombe du revers en se retournant qu’il a servie directement sur la palette de Joel Armia dans l’enclave contre Calgary en témoigne plutôt bien.

« Même moi je n’aurais pas été prêt, a avoué Phillip Danault, admiratif.

« C’était une bonne passe, je le voyais qu’il voulait aller là, mais je ne savais pas s’il allait la tenter. Il l’a essayée et ça a marché. À la KK (son petit surnom). »

« C’était correct, a lâché l’auteur de la passe en toute modestie. Ce serait bien qu’il tire au filet la prochaine fois. »

On le sent même plus à l’aise avec le jeu robuste de la LNH. Non pas pour le pratiquer, mais pour s’y conformer, apprendre à jouer au sein de ces limites.

« Je n’ai pas besoin d’être physique, je peux être intelligent, sans frapper. Est-ce que ça marcherait si j’étais physique? Non. Peut-être un jour », a-t-il ajouté.

Une cuvée 2018 intéressante

L’an dernier, seulement deux joueurs tout juste repêchés se sont taillé un poste avec leur formation. Il s’agissait des deux premiers choix au total de l’encan 2017 : Nico Hischier et Nolan Patrick.

En 2016, quatre joueurs de 18 ans ont passé l’année dans le circuit Bettman : les prodiges Auston Matthews et Patrik Laine, ainsi que Matthew Tkachuk et Jacob Chychrun.

Ils sont six en voie de réussir l’exploit cette saison.

En plus de Kotkaniemi, Brady Tkachuk (4e choix), Andrei Svechnikov (2e), Rasmus Dahlin (1er), Evan Bouchard (10e) et Isac Lundestrom (23e) jouissent tous de la faveur de leur équipe.

C’est plus surprenant dans le cas de Lundestrom, des Ducks d’Anaheim, pourtant bien nantis en avant, mais qui tentent d’insuffler un peu de fraîcheur à une formation vieillissante.

Le jeune centre suédois, converti en ailier pour le moment, profite des blessures à Patrick Eaves et Corey Perry.