Un texte d’Antoine Deshaies

Il est souvent difficile pour des athlètes de redémarrer la machine au début d’un cycle olympique. Les trois ans et demi qui séparent les patineurs canadiens des Jeux de Pékin en 2022 ne semblent toutefois pas peser sur le moral des troupes.

Lors de la visite de Radio-Canada Sports à l’entraînement de l’équipe, mardi matin, les sourires étaient beaucoup plus nombreux que les complaintes. Seule la température frigorifique semblait embêter les athlètes.

Même le vétéran Charles Hamelin s’amusait. À 34 ans, à sa 16e saison en Coupe du monde, le champion mondial n’a toujours pas l'impression de tourner en rond.

« J'ai hâte d'aller à Calgary et de commencer la saison, affirme le doyen de l’équipe. Je veux encore être performant et obtenir de bons résultats. Je veux me rendre en finale et monter sur le podium. »

La locomotive de Sainte-Julie entraîne le reste de l’équipe avec lui. Mais le vrai nouveau chef de train, c’est le quadruple médaillé olympique, Éric Bédard.

Éric Bédard Photo : Patinage de vitesse Canada

L’entraîneur a remplacé Derrick Campbell, qui était en poste depuis 12 ans.

« Je pense qu’on était rendu là, analyse sans détour Charles Hamelin, ancien cochambreur de Bédard à ses premières années en Coupe du monde. Ça nous prenait un nouveau visage, une nouvelle énergie sur la glace. Il est très présent et on sent qu’il veut vraiment nous aider. Il est très à l’écoute des jeunes et c’est très important. »

« C’est un motivateur sur la glace, ajoute Samuel Girard, double médaillé aux Jeux de Pyeongchang. L’ambiance entre les patineurs est très bonne et on travaille tous ensemble pour s’améliorer. »

La présence de Bédard détonne avec celle de Campbell. Impossible de le manquer sur la glace. Il patine, crie ses directives et lance des blagues avec les patineurs revenus au caucus.

Le plaisir est au rendez-vous à l’entraînement. Mais les directives livrées avec humour demeurent des directives.

Un athlète heureux va en donner plus, alors on en profite pour être très exigeant. Il y a beaucoup de répétitions, mais je suis convaincu qu’un bon esprit d’équipe va nous permettre d’accomplir de grandes choses au relais. Je l’ai moi-même vécu en tant que patineur. Éric Bédard, entraîneur de l'équipe canadienne masculine de courte piste

Samuel Girard et Charles Hamelin Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

« Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas poussé la machine comme ça sur la glace, analyse Samuel Girard. Les résultats nous indiquent qu’on est prêts pour le début de la saison. »

De la vitesse et des relais

Les yeux d’Éric Bédard s’illuminent lorsqu’on lui demande qui est son patineur le plus rapide, parce qu’ils le sont tous. Le plus rapide en vitesse pure est Steven Dubois, mais les six patineurs qui participeront à la Coupe du monde impressionnent.

« Les six ont fracassé la barrière du 50 km/h sur un, deux et même trois tours consécutifs, confie Bédard. Ça ira encore plus vite à Calgary, où la patinoire est particulièrement rapide, notamment en raison de la faible résistance de l’air en altitude. »

Déjà, l’équipe masculine a battu le record mondial du relais deux fois à l’entraînement depuis l’été. Bédard s’attend à le battre de nouveau vendredi à l’entraînement à Calgary.

Le Canada ne sera pas seul à tenter d’abaisser la marque.

« Ce serait bien sûr très gratifiant de battre le record et de prouver qu’on est toujours performants au relais, avance Charles Hamelin. Les autres pays vont aussi tenter de le battre parce que c’est rare qu’on patine sur une glace aussi rapide. »

Le relais mixte sera aussi présenté pour la toute première fois à l’étape de Calgary. En équipe de deux hommes et deux femmes, les patineurs devront se partager également les 2000 m.

Cette nouvelle épreuve olympique sera présentée pour la première fois aux Jeux en 2022.