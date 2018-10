Un texte de Félix St-Aubin

Sa 6e place récoltée au combiné olympique sur les pentes sud-coréennes a été suivie de sept triomphes, soit six sur la scène nord-américaine et un contre ses compatriotes canadiens, le tout en près d'un mois.

Deux sacres à Copper Mountain, au Colorado, et cinq autres devant son public à Kimberley (4) et Red Mountain (1), en Colombie-Britannique, ont mis un baume sur quelques performances en deçà de ses attentes.

C'est notamment pour cette raison qu'elle aborde la nouvelle saison avec une confiance renouvelée après avoir éprouvé des difficultés à rallier l'arrivée en Coupe du monde. Elle est désormais en quête de régularité.

Je veux être beaucoup plus constante, donc terminer dans le top 30 à chaque course. Évidemment, je veux de meilleurs résultats que ça, mais je veux commencer par [viser] le top 30 pour faire mon chemin [...] et continuer à m'améliorer à chaque course. La skieuse alpine Valérie Grenier

« J'ai eu un peu de misère la saison passée, ça n'a vraiment pas été aussi bien que je voulais. Ce n'est pas que je revois mes objectifs à la baisse, mais je cherche plus de constance. Je ne l'ai pas été lors de la dernière campagne, et c'était très décevant. »

Valérie Grenier Photo : Getty Images/Alain Grosclaude/Agence Zoom

Surmonter le syndrome du compartiment

Aux prises avec le syndrome du compartiment l'hiver dernier, Grenier a nécessité une intervention chirurgicale au tibia gauche en avril afin de corriger ce mal qui la faisait grandement souffrir. Elle était déjà passée sous le bistouri en 2016 pour soigner ce problème clinique qui touchait à l'époque ses deux membres inférieurs.

La Franco-Ontarienne n'a pas été victime d'une rechute. Elle a donc pu augmenter la cadence depuis qu'elle a remis le pied en Europe il y a deux semaines afin de finaliser sa préparation en vue du slalom géant de Sölden. La première épreuve de la Coupe du monde de ski alpin se déroulera samedi en Autriche.

« Ça va toujours très bien, je suis extrêmement contente. J'espère que ça va continuer comme ça parce que je commence à m'entraîner de plus en plus [fort]. J'ai vraiment pris mon temps avec ma progression, j'ai beaucoup moins skié que mes coéquipières cet été. »

« Je suis extrêmement excitée, a renchéri Grenier. C'est certain que je suis un petit peu stressée parce que c'est la première course. En même temps, je n'ai pas trop d'attentes, je vais faire du mieux que je peux. J'ai vraiment hâte de commencer la saison. »

Une nouvelle approche

Sa prestation au combiné olympique lui a ouvert les yeux sur le fait qu'elle pouvait parfois être anxieuse avant de dévaler une pente.

Grenier ne croyait pas que le résultat allait être satisfaisant durant sa course à Pyeongchang et s'est donc décontractée puisqu'elle pensait qu'elle avait « foiré et que ça n'allait pas être bon ».

La réalité était tout autre.

C'est comme si j'ai relâché, puis tout d'un coup, puisque j'étais vraiment relaxe, ç'a super bien été. Et finalement, c'était un bon résultat. C'est une des choses que je vais me rappeler, de ne pas être trop stressée au départ et simplement être plus détendue, d'avoir confiance en mon ski et qu'il n'y a rien que je peux changer rendu au départ. La skieuse alpine Valérie Grenier

L'athlète de 21 ans a mis cette pensée en application durant sa préparation sur le Vieux Continent et remarque que cela rapporte déjà des dividendes.

Ne reste qu'à la transposer des entraînements aux compétitions.