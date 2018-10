L’Ontarien, aujourd’hui âgé de 51 ans, dépoussière une enfance qu’il qualifie de « bizarre », et qui ne le prédestinait pas à une longue carrière sous les projecteurs de la plus prestigieuse ligue de hockey professionnelle.

« J’ai vécu une vie étrange, écrit-il. J'ai eu deux mères et trois pères. J’ai grandi dans une maison remplie de gens qui souffraient de problèmes mentaux menée par une personne folle. La dernière chose que les gens soupçonnaient, c’était que je puisse vivre, un jour, du hockey. »

Sa demeure était un « centre de réadaptation » au nord de Toronto. Sa mère, qui l’a adopté alors qu’il était au berceau, dirigeait la maison. Aux prises avec des dépendances, elle était instable et a laissé son fils à lui-même.

« À l’âge de 10 ans, je vivais sur un menu quotidien de biscuits défraîchis, de sandwichs au fromage en tranches et de hamburgers surgelés, décrit-il. Dieu seul sait de quoi ils étaient faits. »

Un matelas disposé sur le sol faisait office de lit. Dormir au sec était un défi, puisque le chat de sa mère s’en servait comme litière. « Les animaux de ma mère étaient mieux traités que ses propres enfants », déplore Joseph.

Le hockey a été un refuge pour lui. Une poignée d’âmes charitables, hors de son milieu familial, l’ont épaulé sur sa route. Il a fait sa progression du hockey mineur aux Hounds de Notre-Dame, dans la Ligue junior de la Saskatchewan, puis avec l’Université du Wisconsin, avant qu’il ne se taille un poste dans la LNH.

Curtis Joseph a pris sa retraite le 12 janvier 2010 après avoir pris part à 943 matchs en carrière dans la LNH. Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

L'ex-gardien, qui a pris sa retraite en janvier 2010, n’avait jamais partagé ce pan de son histoire auparavant.

« Ce n’était pas quelque chose dont j’étais fier, a-t-il confié en entrevue. J’en avais honte. »

C’est sa conjointe Stephanie, son épouse depuis 6 ans, qui l’a convaincu de s’ouvrir sur le sujet.

« Elle me soutirait constamment des détails… De fil en aiguille, j’ai appris à apprivoiser mon passé, ce qui faisait que je me livrais davantage à elle. J’ai ensuite utilisé ça comme outil d’enseignement avec mes enfants », a-t-il avoué.

Joseph, qui a joué dans la Ligue nationale de 1989 à 2009 à Saint Louis, Edmonton, Toronto (à deux reprises), Détroit, Phoenix et Calgary, s’est intéressé à sa carrière en vieillissant. Il a remarqué qu’il jouait mieux lorsqu’il affrontait un nombre plus important de tirs.

Les gardiens ayant remporté le plus de victoires dans la LNH Martin Brodeur - 691 Patrick Roy - 551 Ed Belfour - 484 Roberto Luongo * - 471 Curtis Joseph - 454 * toujours actif

Sa femme lui a dit : « tu avais besoin que ton équipe ait besoin de toi ».

Le projet de livre a pris vie après une rencontre déterminante avec l’auteure Kirstie McLellan Day, qui s’était déjà intéressée à la vie de Theoren Fleury, Bob Probert, Wayne Gretzky, Kelly Hrudey et Ron MacLean. Une courte discussion avec McLellan Day a suffi pour convaincre Joseph de la pertinence d’une biographie.

En documentant sa vie, il a repris contact avec des membres de sa famille et des amis pour préciser certains passages, souvent à l’aide de photos.

Aujourd’hui, l’ancien gardien jouit d’une cellule familiale dont il rêvait plus jeune. Père de six enfants issus de deux mariages, il élève aussi un de ses neveux. Une progéniture âgée entre 4 et 26 ans.

Il fait la navette entre la banlieue torontoise et l’Arizona, agissant à titre d’ambassadeur pour les Maple Leafs de Toronto.

« Un emploi peinard », lance-t-il à la blague. Il demeure une figure importante auprès des partisans des Leafs.

Il est fasciné par le talent et les aptitudes physiques des gardiens en poste dans la LNH. Il se permet tout de même au passage une charge contre la taille de l’équipement de ses successeurs, en particulier les jambières.

« Le sport n’est plus accessible aux joueurs qui ne font pas 1,88 m (6 pi 2 po). Je trouve ça regrettable, moi qui fais 1,80 m (5 pi 11 po). Selon moi, on se prive du Johnny Gaudreau du monde des gardiens de but », pense-t-il en faisant référence à la taille (1,75 m) du jeune attaquant des Flames de Calgary.

Le gardien no 1 des Leafs, Frederik Andersen, mesure 1,93 m (6 pi 4 po).