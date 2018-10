Un texte de Jean-François Chabot

De retour à l’entraînement mercredi, l’Impact (14-15-4) n'a qu’un objectif : gagner le match de dimanche contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, à Foxboro, puis espérer un ultime faux pas du Crew de Columbus (13-11-9).

Pour se qualifier pour les éliminatoires, le Bleu-blanc-noir doit l'emporter et Columbus ne doit pas faire mieux qu’un match nul face au Minnesota United FC. Une fois ces conditions réunies, Montréal mettrait la main sur le 6e rang dans l’Est.

L’entraîneur-chef Rémi Garde n’est pas embêté de répondre aux mêmes questions qui concernent la mission du onze montréalais.

Dans un sens, c’est bien que vous me les posiez encore. Ça veut dire qu’on est toujours là. On aurait aimé être dans une situation où l'on aurait moins de calculs à faire pour préparer la suite. Il faut encore que le destin soit un petit peu avec nous. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

L’entraîneur estime qu’il n’y a pas de recette toute prête pour chasser la tension liée à ces matchs à haut degré de stress.

« Il faut être concentré. Ça veut dire savoir ce que l’on doit faire sur le terrain. On va travailler cette semaine pour préparer le mieux possible ce match. Une fois que l’on donne le maximum, c’est la vérité du terrain qui donne la réponse », a indiqué celui qui est admissible au titre d’entraîneur de l’année en MLS.

Loin de la maison, point de salut?

Pour accomplir cette tâche, l'Impact devra réussir ce qu'il n’a pas fait très souvent cette saison, soit gagner sur un terrain adverse.

Montréal affiche un dossier de 3-11-2 en terres ennemies. La rencontre de dimanche sera sa deuxième cette saison au domicile du Revolution.

Lors de la première visite en avril, les choses ne s’étaient pas bien passées du tout. Blessé, Ignacio Piatti n’avait pas pris part au match. Saphir Taïder avait écopé d’un carton rouge dès la 14e minute. Réduits à 10 contre 11, les joueurs l’Impact avaient subi un cuisant revers de 4-0.

L’équipe qui se présentera à Foxboro sera sensiblement différente avec les ajouts de Quincy Amarikwa, Micheal Azira et Bacary Sagna.

Le stade Gillette, qui sert aussi de domicile aux Patriots de la NFL, est doté d’une surface synthétique qui est loin d’être la préférée des joueurs de soccer. Il faudra aussi composer avec la météo. On prévoit de la pluie.

Pour un, Sagna affirme n’avoir jamais disputé un match sur du gazon artificiel. Cette affirmation a fait sourire Rémi Garde, qui croit que son défenseur a peut-être des troubles de mémoires.

« Je pense qu’il ne s’en souvient pas. À Auxerre (en France), Guy Roux a certainement mis des terrains synthétiques. Il joue depuis tellement longtemps qu’il ne s’en souvient pas, mais c’est impossible qu’il n’ait pas mis les pieds sur du synthétique. Je vais lui faire traverser le nôtre, là », a lancé Garde sur le ton de la boutade.

Plus sérieusement, l’entraîneur a reconnu que ces surfaces artificielles constituent toujours un handicap.

« Ma position là-dessus est que je ne suis pas en faveur de changer de terrain d’entraînement en fonction de la surface du prochain match. Je pense que les joueurs s’habituent assez rapidement », a-t-il lancé.

Ignacio Piatti a 16 buts cette saison. Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Piatti dans la ligne de mire

Même s’il a inscrit les deux buts des siens dimanche, face au Toronto FC, Ignacio Piatti ne sent pas qu’il transporte le poids de l’équipe sur ses épaules.

« Des fois, c’est moi, des fois, c’est un autre qui marque le but qui fait la différence. On est 11 sur le terrain. Il arrive que les choses se passent bien pour moi. Je pense que tout le monde est concentré. Chaque match est comme une finale pour nous. Il faut gagner et on espère obtenir le meilleur de chacun », a précisé celui qui a atteint le plateau des 16 buts pour une troisième année de suite.

Interrogé à savoir s’il reçoit toute l’attention qu’il mérite dans la quête d’un possible titre de joueur par excellence de la MLS, Piatti n’a pas caché qu’un tel honneur lui ferait vraiment plaisir.

Je fais d’abord de mon mieux pour Montréal. Je viens de connaître plusieurs saisons de 17 buts ou plus. J’ai pris part à une finale de l’Est au terme d’une saison de 21 buts. Mais ce n’est pas moi qui décide. C’est la MLS. Je continue de faire mon travail. En attendant, ce qui est important est que les partisans, le président et le coach de Montréal soient contents de moi. Ignacio Piatti

Rémi Garde a vanté les mérites de son milieu de terrain vedette.

« J’ai découvert ici un joueur avec qui il est très facile de travailler. Quand on prouve qu’on est toujours dans la course [pour le titre de joueur le plus utile, NDLR], la régularité au plus haut niveau est une chose extrêmement difficile et qui a pour moi une très grande valeur. »