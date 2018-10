Le dynamisme de Jonathan Drouin, de Max Domi et d'Artturi Lehkonen, la 289e victoire de la carrière de Carey Price et le rythme d'enfer maintenu par le Canadien sont abordés par Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal dans le quatrième épisode de Tellement hockey, un balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.