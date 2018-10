Clic. Un abonnement d’un mois au site de diffusion en continu DAZN pour regarder le combat d’Artur Beterbiev. Suivi, environ deux heures plus tard, d’un deuxième et dernier clic : le désabonnement. Mais il s’est passé quelque chose de curieux.

J’ai découvert le service de diffusion en continu DAZN, spécialisé en sport. Ce faisant, j’ai découvert Liverpool en Ligue des champions, les Packers quand j’ai le goût de la NFL, et toute la boxe et le Bellator dont j’ai envie. La liste des sports disponible sur DAZN au Canada m’a fait de l’oeil : le tennis féminin, le snooker et les fléchettes, une demi-douzaine de championnats de soccer européen et nord-américain, le golf, et même un peu de Markov en KHL.

Toute cette aventure de clics en dit long sur l'avenir de la diffusion du sport en direct, et encore plus sur les habitudes des jeunes amateurs de sport.

DAZN a les droits exclusifs de la Ligue des champions au Canada. Photo : The Associated Press/Manu Fernandez

Depuis des décennies, la pièce d’équipement la plus importante des partisans a été le câble avec Bell, Vidéotron, Shaw, etc. Cela a apporté la plupart des grands événements sportifs dans votre salon. Le sport occupe une place de plus en plus importante pour les chaînes de télévision. La valeur publicitaire du direct est gigantesque. On peut enregistrer Grey’s Anatomy et McDreamy sera aussi délicieux demain.

Le match de basket des Raptors contre les Celtics est toutefois meilleur frais. Il se consomme en direct, publicités incluses. Pour une émission préenregistrée, la pub se saute comme un petit mouton. Un déclic…

Pour dire vrai, à part un occasionnel enregistrement de l'Antiques Roadshow, ce fameux câble occupe de moins en moins d’espace dans mon quotidien. Avec l’arrivée de DAZN, on découvre le Netflix du sport. Le gros de son contenu est autour d’événements en direct.

Et tout comme Netflix, DAZN commencera certainement à produire ses propres séries, son propre contenu « qualitatif » pour embellir son offre en storytelling. Ce sera impératif si DAZN veut survivre au combat qui sera sûrement mené par les Amazon et Disney de ce monde. Avec sa chaîne ESPN Go, par exemple, Disney développe déjà la plateforme numérique qui peut bonifier son offre traditionnelle.

Le visage de la compétition change. HBO, synonyme de la boxe, laisse tomber. Après 45 ans, le direct n’est plus. HBO préfère une téléréalité avec Serena Williams, par exemple, ou une série avec accès privilégié au camp d’entraînement des Browns de Cleveland, qu’un combat maintenant disponible sur d’autres plateformes.

DAZN, elle, laisse tout dans le ring, comme on dit. Elle vient d’annoncer une commandite de 365 millions de dollars pour diffuser exclusivement les prochains combats du champion Canelo Alvarez. C’est un pari intéressant pour Alvarez, mais notons que la somme d’argent est garantie. Les boxeurs et boxeuses méconnus, et en quête de notoriété, pourraient éviter un DAZN. La visibilité offerte grâce à la plateforme intégrée d’ESPN est irrésistible. En un moment sous ses projecteurs, tout peut changer.

Canelo Alvarez Photo : Getty Images/Al Bello

Comme un coup de grâce, c’est le moment propice qui compte. Les jeunes d’aujourd’hui ne consomment pas le sport comme le fait la génération précédente. Dans le bon vieux monde, on prépare un chili, les boissons sont au froid, et les jujubes attendent leur tour. Quand les amis arrivent, le match commence au grand écran, point focal du salon.

Dans le nouveau monde, les habitudes sont réécrites. Chacun de nous porte son propre écran dans sa poche. J’ai regardé Liverpool battre Manchester United sur mon portable, dans la cuisine, parce qu’un cours de piano venait d’éclater dans mon salon. Les matchs se consomment n’importe où, là où on trouve Internet.

De plus, le nouveau téléspectateur ne veille plus que sur un bijou, il garde l’œil sur plusieurs bonbons à la fois. Le déficit d’attention et le besoin de tout savoir tout de suite – avec un service comme DAZN bien sûr – permettent de sautiller d’un match à l’autre. C’est la nouvelle réalité de la télé, un fait saillant à la fois.

On pourrait penser que le groupe qui finance DAZN souhaite se faire acheter par un Amazon ou un Disney, qu’il prépare déjà sa sortie. Mais en creusant un peu, on découvre que Perform, la société anglaise derrière DAZN, est menée par un ancien dirigeant d’ESPN aux États-Unis, et que les poches sont profondes. Perform est présente, et de façon importante, dans les médias, le contenu, la ludification, bref, tout le monde numérique du sport, avec plus de 3000 employés dans 30 pays. Ça sent demain avec DAZN.

Depuis quelques années, on constate que le pendule est bien du côté des athlètes. Ils ont une part importante de pouvoir, plus grande que jamais. C’est la même chose qui se passe pour les partisans. Nous avons de plus en plus de choix et d’options pour visionner nos événements préférés, et une façon de se faire entendre avec nos cartes de crédit.

DAZN mise là-dessus, deux clics à la fois. C’est le début de l'avenir.