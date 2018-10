Un texte d’Alexandre Gascon

Le plus ironique dans ce succès, c’est qu’il est probablement plus doux aux oreilles de Drouin lui-même que quiconque.

Ils ont chacun réussi deux points dans la victoire de 3-2 du Canadien face aux Flames de Calgary mardi soir. Ce trio, complété par Lehkonen, a totalisé 8 chances de marquer de grande qualité, mais c’est aussi démarqué par son efficacité défensive.

Claude Julien l’a envoyé dans la mêlée avec environ 2 min 30 s à disputer à la rencontre lorsque les Flames tentaient désespérément de retirer leur gardien David Rittich.

À deux reprises, la combativité de Domi a forcé Calgary à retraiter dans sa zone et retardé l’arrivée d’un sixième patineur.

Après huit matchs, c’est précoce d’accord, mais Marc Bergevin semble avoir gagné son pari dans cette transaction avec les Coyotes de l’Arizona. Et il avait misé gros.

Pour la deuxième fois en deux ans, le directeur général, audacieux, échangeait l’un de ses meilleurs jeunes joueurs pour mettre la main sur un ailier qu’il prévoyait déplacer au centre.

« Il s'adapte bien (he fits). Cet échange a été fait pour cette raison », a simplement résumé Julien.

Il faudra finir par croire l’organisation lorsqu’elle martelait avoir un plan. Il est vrai que toutes les transactions et acquisitions estivales de l’équipe sont cohérentes.

Vitesse, compréhension du jeu, prise de décisions rapides. Tomas Tatar, Xavier Ouellet, Domi et compagnie forment un tout avec les éléments clés qui étaient déjà en place.

Un dynamique duo

Dans sa jeune carrière en bleu-blanc-rouge, Domi a d’abord cru bon de rappeler aux Montréalais pendant le camp d’entraînement qu’il était bel et bien le fils de Tie, au cas où. Son direct surprise au menton d’Aaron Ekblad a surtout privé Claude Julien de l’évaluer adéquatement.

Maintenant que les choses sérieuses ont commencé, Domi et Drouin progressent très rapidement côte à côte et se complètent à merveille.

Au début du camp, on les avait placés ensemble. On les a séparés pour commencer la saison, on les a remis et ils nous démontrent qu’ils sont à leur place, ensemble. Claude Julien

À leur place, ensemble. Drouin a inscrit trois buts et sept points au cours de cette séquence de cinq matchs. Domi : deux buts, trois passes.

Surtout, les deux comparses, qui ont joué quelques matchs sur le même trio dans leur tendre adolescence au tournoi Ivan-Hlinka en 2012, étourdissent constamment l’adversaire.

À l’image de Domi, le Québécois est une vraie teigne lorsqu’il pourchasse le porteur du disque et s’est permis de lui ravir quelques fois mardi soir.

Les défenseurs des Flames l’ont même pris pour cible par moments. T.J. Brodie a été pénalisé parce qu’il a répliqué à son endroit ce qui a mené au premier but du CH.

Noah Hanifin a mobilisé toute son attention sur le no 92 pour le frapper en troisième et a failli, se faisant, donner une excellente chance de marquer au Tricolore.

« Il est vraiment dans sa bulle. Il a trouvé sa confiance et sa détermination où il est confortable dans son jeu. C’est ce qu’on voulait voir de lui et s’il continue, il va être extrêmement important pour nous », s’est exprimé son entraîneur.

« Je joue bien, je me sens bien, a renchéri Drouin. Que ce soit avec Lehky (Artturi Lehkonen) ou Domer (Domi), je commence à me sentir confortable, à savoir où ils sont. Notre petit trio commence à avoir de la chimie. On fait des jeux faciles, pas compliqué, mais on est capable de les exécuter. »

Domi qui effectue le travail au centre, ça signifie aussi Drouin revigoré à l’aile. Le CH a fait d’une pierre deux coups en dénichant un pivot qui peut évoluer sur l’un des deux premiers trios et un ailier de premier plan.

Pendant ce temps, Alex Galchenyuk faisait ses débuts en Arizona.

L’ancien du CH a terminé la soirée à -1, avec un tir au but et un taux de succès de 29% dans le cercle des mises au jeu, dans la victoire de 4-1 de sa bande de Coyotes. C’est à titre informatif seulement. C’était son premier match, les comparaisons semblent injustes.

En rafale

Carey Price a rejoint Patrick Roy au 2e rang de l’histoire du Canadien avec une 289e victoire (Jacques Plante détient la palme à 314, NDLR).

Carey Price face à la menace de Derek Ryan Photo : The Canadian Press/Graham Hughes

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ça ne lui a pas pris beaucoup plus de temps que son illustre prédécesseur pour atteindre cette marque, les deux coupes Stanley en moins évidemment. 564 matchs pour Price contre 551 pour Roy, ce qui est aussi, ironiquement, son total de victoires dans la LNH.

« C’était une belle soirée. Peut-être que je vais plus l’apprécier quand je serais rendu vers la fin de ma carrière et que je mettrai le record hors de portée », a déclaré le gardien sourire aux lèvres.

Xavier Ouellet a obtenu son premier point avec sa nouvelle équipe; une passe sublime après avoir coupé une sortie de zone des Flames à la ligne bleue avant de remettre à Drouin pour le but gagnant.

Le défenseur de 25 ans a encore connu une bonne soirée. Quant à Drouin, il s’agissait de son premier but à cinq contre cinq depuis le mois de mars. On ne lui a pas rappelé.

Jesperi Kotkaniemi a servi une passe à Joel Armia qui défiait l’entendement. Un jet vif du revers en se retournant avec une telle précision qu’Armia a raté le coup, visiblement surpris. Digne d’Adam Oates dans ses belles années.

Maintenant qu’il est question d’Armia : il est le deuxième attaquant le plus souvent utilisé par Claude Julien avec une moyenne de 17 min 35 s. Il est de toutes les situations. Près de 3 minutes par match en avantage numérique et 1 :48 à court d’un homme...Ce sera tout.