Sidney Crosby a inscrit son deuxième but du match à 2:12 de la prolongation et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Oilers 6-5, mardi soir, à Edmonton. Il s'agissait des deux premiers filets de Crosby cette saison. Patric Hornqvist et Jamie Oleksiak ont aussi réussi des doublés pour les gagnants. Leon Draisaitl et Alex Chiasson ont compté deux fois pour les Oilers. Connor McDavid a terminé la rencontre avec un but et une passe.