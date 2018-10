Pastrnak a amassé deux buts et deux passes, pendant que Bergeron récoltait un but et deux assistances.

David Krejci a inscrit son deuxième filet de la campagne. Tuukka Rask a réalisé 38 arrêts.

Cette victoire a permis aux Bruins de mettre fin à une séquence de trois revers et ils ont défait les Sénateurs pour une deuxième fois cette saison.

Thomas Chabot a été l'unique marqueur des Sénateurs, qui ont vu leur série de trois victoires s'arrêter. Ils ont conclu leur séjour de cinq matchs à domicile avec une fiche de 3-2-0.

Craig Anderson a stoppé 28 tirs dans la défaite.