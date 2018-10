En franchissant la 13e minute de jeu de la première période du match de mardi contre les Flames de Calgary, Price a atteint le plateau de 33 224 minutes jouées en saison régulière avec le Tricolore, une de plus que le grand Jacques Plante.

Price a réalisé l'exploit à son 564e match tandis que Plante a eu besoin de 556 rencontres pour accumuler toutes ces minutes avec la formation montréalaise, entre les saisons 1952-1953 et 1962-1963.

C'est la deuxième fois en un peu plus de six mois que Price double Plante au premier rang dans une catégorie de prestige parmi tous les gardiens de but du Canadien.

Le 3 avril face aux Jets de Winnipeg au Centre Bell, Price prenait part à son 557e match. L'exploit avait été marqué par la présentation d'une vidéo de quelques minutes relatant les faits marquants de la carrière de Price et par une chaleureuse ovation des amateurs qui avait grandement ému le gardien taciturne.

Cette fois-ci, le fait d'armes est passé presque inaperçu, alors qu'il n'a fait l'objet que d'une simple et rapide mention sur l'écran géant au-dessus du centre de la patinoire à laquelle les spectateurs n'ont pas réagi.

Par ailleurs, si Price parvient à vaincre les Flames, il s'agira de sa 289e victoire, le même nombre que Patrick Roy au deuxième rang dans l'histoire du Canadien.

Plante est le meneur avec 314 gains.