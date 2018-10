C'était la troisième victoire de suite de la Juventus en Ligue des champions.

Contrairement à la dernière fois où il était au stade - pour le Real Madrid, en 2013 - Ronaldo n'a pas marqué, mais il a été impliqué dans le seul but, envoyant un centre de l'aile droite converti par Paulo Dybala, à la 17e minute.

Dangereuse en attaque et sans pitié en défense, la Juventus est restée invaincue cette saison, ce qui renforce son statut d'aspirant sérieux au titre en Ligue des champions - une compétition qu'elle n'a pas gagnée depuis 1996.

Avec Ronaldo en tête de l'attaque, cela augure bien. La Juventus a le maximum de neuf points dans le groupe H, ayant aussi vaincu Valence et Young Boys; le club a déjà cinq points d'avance sur United.

Ronaldo allait attirer l'attention en toutes circonstances, encore plus après que Kathryn Mayorga eut intenté un procès civil au Nevada le mois dernier, accusant la star portugaise de l'avoir violée dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas, en 2009. La police a rouvert une enquête. L'avocat de Ronaldo, Peter S. Christiansen, a émis le 10 octobre une déclaration dans laquelle il nie tout méfait attribué à son client.

Ronaldo a obtenu un coup franc tard en première mi-temps, mais David De Gea a fait l'arrêt. Il a aussi repoussé vers le haut un tir puissant du Portugais, peu après la mi-temps.

United s'est bien battu dans la dernière demi-heure, notamment quand une frappe de Paul Pogba a heurté le poteau.

Valence et Young Boys ont livré un match nul, 1-1. C'était un premier point en Ligue des champions pour le club suisse.

Manchester City 3 Shakhtar Donetsk 0

Manchester City a pris l'avance 2-0 à la demie pour finalement s'imposer 3-0 devant Shakhtar Donetsk.

La saison dernière, le club ukrainien avait mis fin à une série de 29 matches sans revers pour Man City.

Le scénario a été bien différent cette fois. David Silva et Aymeric Laporte ont sonné la charge, puis Bernardo Silva a complété à la 71e minute.

City n'a perdu qu'un match sur sept depuis une défaite de 2-1 contre Lyon à sa dernière rencontre en Ligue des champions.

Dans l'autre match du groupe F, Lyon a vaincu 3-2 contre Hoffenheim. City reste deuxième du groupe à mi-chemin de la compétition, un point derrière Lyon et quatre devant Shakhtar.

Rome 3 CSKA Moscou 0

Edin Dzeko a réussi un doublé et Rome a surclassé CSKA Moscou, 3-0.

L'athlète de Bosnie-Herzégovine en est à cinq filets cette saison, un sommet en Ligue des Champions, à égalité avec Lionel Messi, de Barcelone.

Auteur d'un tour du chapeau plus tôt ce mois-ci, Dzeko a aidé Rome à prendre les commandes du groupe G, avec six points. Real Madrid est deuxième, vu le différentiel des buts.

CSKA affiche quatre points, trois de plus que Plzen, vaincue 2-1 par Madrid, mardi.

Karim Benzema et Marcelo ont marqué à chacune des demies, sauvant la mise pour le nouvel entraîneur, Julen Lopetegui. Madrid avait perdu cinq rencontres de suite, toutes compétitions confondues. À l'horizon : se frotter à Barcelone en Liga au Camp Nou, dimanche.

Benzema a converti une tête, tandis que Marcelo a profité d'une belle talonnade de Gareth Bale. Patrik Hrosovsky a répliqué avec une quinzaine de minutes à écouler.

Ajax 1 Benfica 0

Le défenseur Noussair Mazraoui a marqué dans les arrêts de jeu (92e) et Ajax a battu Benfica 1-0, pour rester sans défaite dans le groupe E.

Ajax trône au sommet du groupe avec Bayern Munich, qui s'est imposé 2-0 contre AEK Athens.