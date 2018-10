Il remplace Bruce Robinson, qui lui avait succédé lors de son départ.

Celui qui a oeuvré au sein de l'organisation comme athlète, entraîneur et administrateur avait quitté Ski acro Canada après les Jeux olympiques de Sotchi afin de devenir directeur des sports d'hiver avec À nous le podium, où il avait succédé à Ken Read.

Au cours de son premier passage à Ski acro Canada, Judge a vu les athlètes canadiens en ski acrobatique décrocher 19 médailles olympiques, 69 médailles aux Championnats du monde de la FIS et plus d'un millier de podiums sur le circuit de la Coupe du monde, en plus de remporter neuf Coupes des nations de la FIS.

Judge a travaillé pour faire inclure de nouvelles disciplines du ski acrobatique au sein du programme olympique. C'est ainsi qu'après avoir vu son sport être accepté en démonstration aux Jeux olympiques de 1988 à Calgary, lorsqu'il était entraîneur national, il a oeuvré pour que le slopestyle et la demi-lune fassent leurs débuts au sein du programme officiel des Jeux de 2014.

Il a par ailleurs cosigné les règles originales de la FIS en ski acrobatique et a été président du comité technique et des règlements de ce sport durant 14 ans.

Membre du Temple de la renommée du ski canadien, l'Albertain originaire de Calgary a skié à l'échelle internationale pendant neuf ans dans les années 1970 et 1980. Il a notamment été couronné champion du monde au classement général en 1983.

Judge a été l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne de ski acrobatique de 1985 à 1997, dirigeant notamment un groupe d'athlètes qui a récolté trois médailles aux Jeux olympiques de 1994 à Lillehammer, en Norvège.

Au total, il a représenté le Canada en sept occasions aux JO en tant qu'entraîneur-chef ou chef d'équipe.