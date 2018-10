Pour illustrer à quel point le recrutement de hockeyeurs est une science complexe et inexacte, il n’y a probablement pas de meilleure histoire que celle de Fortin.

En 2015-2016, il campait un rôle d’attaquant de troisième trio pour les Huskies de Rouyn-Noranda, qui formaient l’une des plus puissantes équipes au Canada. Cette saison-là, les Huskies se sont d’ailleurs inclinés en finale du tournoi à la ronde de la Coupe Memorial.

Au sein de cette formation, on retrouvait pas moins de neuf joueurs repêchés (ou sur le point de l’être) par des équipes de la LNH. Fortin, qui a été boudé à ses deux années d’admissibilité, ne faisait pas partie de ce groupe.

Trois ans plus tard, de cette fameuse édition des Huskies, seuls Timo Meier (qui joue régulièrement à San José) et A.J. Greer (qui a disputé quelques matchs au Colorado ces deux dernières saisons) sont parvenus à poser leurs patins sur une patinoire de la LNH.

Et voilà qu’Alexandre Fortin, 21 ans, surgit à Chicago!

Dimanche, à son cinquième match dans l’uniforme des Blackhawks, il s’est faufilé derrière la ligne de défense du Lightning de Tampa Bay pendant que son coéquipier Jan Rutta récupérait la rondelle derrière le filet en zone défensive. Une longue passe plus tard, le gardien Louis Domingue était déjoué et une autre page de l’improbable histoire d’Alexandre Fortin s’écrivait.

***

Les Blackhawks ont perdu 5-1 ce soir-là.

« J’ai vu Alexandre en entrevue après la rencontre. Il insistait sur le fait qu’il était déçu de la défaite, mais il venait de marquer son premier but dans la LNH et il était incapable de cesser de sourire. C’était beau à voir. Ce sont de beaux moments », témoigne le jeune recruteur québécois des Blackhawks, Alexandre Rouleau.

Ex-directeur général des Foreurs de Val-d’Or, Alexandre Rouleau venait justement, à 32 ans, de se joindre au personnel de recruteurs des Blackhawks en 2015-2016. Au printemps 2016, la LHJMQ avait connu un repêchage catastrophique et seulement huit de ses joueurs avaient été sélectionnés par des équipes de la LNH.

Ignoré par tous les clubs, Alexandre Fortin venait de connaître une saison correcte de 19 buts et 43 points, sans plus. Toutefois, parce qu’il était basé en Abitibi, Alexandre Rouleau le connaissait bien. Et après l’avoir vu exceller au tournoi de la Coupe Memorial, les Blackhawks ont tout bonnement invité le rapide attaquant québécois à participer à leur camp de développement.

Ils ne l’ont jamais regretté.

***

« Cette saison-là, nous avions une équipe incroyable à Rouyn. Nos quatre trios étaient bons et il y avait tellement de talent au sein de l’alignement que c’était difficile de se démarquer. Pour moi, je dirais que le déclic s’est produit en finale de la Coupe Memorial. J’ai vraiment bien joué dans un moment où nous avions beaucoup de visibilité et ça m’a valu une invitation chez les Blackhawks.

« Quand l’invitation a été officielle (pour le camp de développement de 2016), il était clair dans ma tête que je n’allais pas laisser cette chance passer », raconte Alexandre Fortin.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a tenu parole.

Après s’être nettement démarqué au camp de développement, Fortin a obtenu un ticket pour le camp principal. Et une fois arrivé au camp principal des Blackhawks, il a forcé Joel Quenneville et Stan Bowman à lui faire disputer cinq des six matchs préparatoires de l’équipe.

« Il exploitait sa vitesse et il ne cessait de générer de l’attaque. Alex marquait presque tous les soirs », se rappelle le recruteur québécois des Blackhawks.

De fil en aiguille, à la fin de son premier camp, Fortin complétait un trio avec Patrick Kane et Artem Anisimov! Il est ensuite rentré à Rouyn avec un contrat de trois ans en poche.

« Après cet été-là, dans ma façon de voir le hockey et de me préparer, ma vie a complètement changé », témoigne la recrue des Blackhawks.

***

Après avoir conclu son parcours chez les juniors, Fortin a vécu une saison ardue dans la Ligue américaine en 2017-2018. Limité à 53 matchs après une intervention chirurgicale pour soigner une hernie sportive, il a été limité à 4 buts et 17 mentions d’aide.

« Cette première saison passée dans la Ligue américaine a été très difficile mentalement et physiquement. Mais en même temps, elle m’a permis d’apprendre tellement de choses! L’an passé, j’ai appris quelle sorte de joueur je voulais devenir et de quelle manière je devais jouer pour me rendre au prochain niveau. Je me suis uniquement concentré sur cela et ça a fonctionné. Maintenant que je suis arrivé à Chicago, il me reste à me battre tous les jours pour y rester », constate-t-il.

Très peu de joueurs obtiennent l’occasion de se faire valoir dans la LNH. Quand cette chance passe, il faut la saisir parce qu’on ne sait jamais s’il y en aura une autre.

« Quand j’ai été rappelé, je ne réalisais pas vraiment ce qui était en train de se passer. Puis juste avant le match, le stress a commencé à me ronger. Je me suis dit : "C’est juste un match, mais joue comme tu en es capable parce que tu n’auras pas 55 chances comme celle-là." Peu importe le temps de jeu qu’on m’accorde, je fais ce qu’on me demande : je me sers de ma vitesse pour donner de l’élan et de l’énergie à l’équipe. »

« Les entraîneurs ne parlent pas beaucoup. Ce sont surtout les vétérans qui viennent me voir et qui me disent qu’ils sont contents et qu’ils apprécient ce que je fais. Jonathan Toews, entre autres, me parle souvent et il trouve toujours le moyen de tenir un discours valorisant. Ça ne fait qu’augmenter mon niveau de confiance. Je suis en totale admiration en ce moment. Je suis entouré de joueurs que j’admirais quand j’étais plus jeune et je constate à quel point ce sont des gentlemen », confie Alexandre Fortin.

Parmi les 36 patineurs québécois qui ont disputé au moins un match dans la LNH cette saison, Alexandre Fortin est le cinquième à n’avoir jamais été repêché. Comme quoi, il n’y a rien de plus imprévisible que la progression d’un jeune hockeyeur.