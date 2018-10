Un texte d’Antoine Deshaies

Courtney Sarault est l’un des visages de cette nouvelle vague de patineuses. À 18 ans, elle participera à sa toute première Coupe du monde à Calgary au début du mois de novembre.

Auréolée de son titre de vice-championne du monde junior, l’athlète originaire de Moncton aborde cette première avec un mélange de fébrilité et de sérénité.

« Je suis nerveuse et c’est normal. L’inverse me ferait peur, confie Sarault, fille de l’ancien hockeyeur Yves Sarault. Je veux d’abord acquérir de l’expérience. Je n’ai jamais affronté la plupart des patineuses qui seront là et je suis très excitée à l’idée de faire mes débuts. »

L’inexpérience sera la norme plutôt que l’exception au sein de l’équipe canadienne féminine lors des deux premières compétitions de la saison à Calgary, du 2 au 4 novembre, et à Salt Lake City, une semaine plus tard.

Des six patineuses canadiennes inscrites, une seule sera en terrain connu. Et encore.

Audrey Phaneuf, 22 ans, est la seule à être montée sur un podium de Coupe du monde, au Japon en 2015. Elle était réserviste l’an dernier aux Olympiques, mais n’a participé à aucune course. Les cinq autres en seront à leur baptême de feu.

L’entraîneur de l’équipe féminine, Frédéric Blackburn, n’a pas fixé d’objectifs de médailles pour les deux premiers arrêts de la saison. La priorité, c’est seulement les Jeux de 2022.

Je ne m’attends pas à des médailles, mais je m’attends à voir des filles qui vont vouloir se battre et gagner les courses quand même. Je veux que mes athlètes n’aient pas peur de personne et qu’elles embêtent les meilleures du monde. Je veux qu’on fasse tourner des têtes. Frédéric Blackburn, entraîneur de l'équipe canadienne féminine de courte piste

Courtney Sarault et ses collègues ont hâte de montrer au monde ce dont elles sont capables. Elle n’ira pas à Calgary seulement pour apprendre.

« Je me donne toujours à fond lors des courses, confie-t-elle. J’ai toujours eu cette approche et je ne vais pas changer rendue à cette étape. J’y vais toujours le tout pour le tout. »

« C’est une bête de course, ajoute Frédéric Blackburn. Elle est très déterminée et elle fait de bonnes lectures des mouvements de ses adversaires. C’est une féroce compétitrice et c’est pourquoi on peut s’attendre à tout d’elle. »

Boutin et Bradette dans le rôle de grandes soeurs

À l’entraînement, les chronos de Sarault ne menacent toutefois pas ceux de Kim Boutin, triple médaillée aux Jeux de Pyeongchang.

La patineuse de Sherbrooke était revenue à l’entraînement avant de s’octroyer une nouvelle pause. Elle était encore épuisée du bouillonnement post-olympique et sa motivation faisait défaut.

Elle est de retour sur patins et pourrait reprendre le collier en Coupe du monde dès le mois de décembre au Kazakhstan. Au plus tard, elle effectuera son retour en février en Allemagne.

Une autre patineuse présente aux Olympiques, Kasandra Bradette, s’entraîne aussi avec le jeune contingent canadien. Elle patine à plein régime, remise de sa commotion cérébrale subie aux essais nationaux au mois d’août dernier.

« On se soutient toutes ensemble, les jeunes, mais on apprécie beaucoup l’appui de Kim et de Kasandra, dit Courtney Sarault. Je leur pose beaucoup de questions et elles nous aident beaucoup à l’entraînement. C’est bien d’avoir des grandes soeurs. »

Des grandes soeurs qui regarderont leurs petites soeurs à distance. Une étape normale de la vie de famille sportive.