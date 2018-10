Le comité organisateur a annoncé avoir reçu un premier chargement d’or, d’argent et de cuivre dans le cadre du Tokyo 2020 Medal Project. Cette initiative, présentée en avril 2017, a pour but de récolter les vieux appareils électroniques des Japonais pour en extraire les métaux précieux qu’ils contiennent.

Les métaux accumulés serviront à la confection des médailles qui seront remises aux athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, à l’été 2020.

Les organisateurs ont annoncé mardi avoir reçu la première cargaison de métaux récoltés entre avril 2017 et juin 2018. Elle contient les 2700 kg de cuivre escomptés, ainsi que 1800 kg d’argent (43,9 % de la cible initiale) et 16,5 kg d’or (54,5 % de la cible).

Les dirigeants assurent qu’ils auront atteint leurs cibles entre le mois de juillet 2018 et mars 2019. Les instigateurs de ce projet ont constaté au cours des derniers mois une forte progression dans la récolte d’appareils électroniques.

Plus de 11 000 initiatives et points de collecte sont répandus dans plus de 1500 municipalités japonaises pour recevoir les dons du public. L’entreprise de télécommunication japonaise NTT DoCoMo, le ministère de l’Environnement et le gouvernement métropolitain de la ville de Tokyo sont les principaux partenaires de ce projet.

Environ 5000 médailles seront distribuées durant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Leur design ne sera dévoilé qu'en 2019.

Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020. Le coup d’envoi des Jeux paralympiques sera donné le 25 août 2020.