Le pilote espagnol avait raison d'être déçu de devoir abandonner au premier tour. Mais en revoyant les images de son accrochage avec Lance Stroll, survenu des les esses à haute vitesse, il s'est rallié à la version du Québécois : c'était un incident de course.

« Pas grand-chose que quiconque pouvait faire. Trop de voitures ensemble au virage 4. C'est tout. Juste pas chanceux », a-t-il écrit pour rétablir les faits.

Le message de Fernando Alonso sur Twitter Photo : Twitter / Fernando Alonso

Le double champion du monde avait d'abord durement critiqué Stroll pour son comportement.

« Je fais 600 mètres, et on me pousse dehors. C'est un problème pour la FIA s'ils veulent continuer à autoriser ce type de pilotage, avait lancé Alonso après son abandon.

« Il y a plus d'amateurs ici que dans d'autres championnats. Peut-être qu'ils agiront lorsqu'il y aura un gros accident », avait-il ajouté.

Lance Stroll à droite de Fernando Alonso à Austin, juste avant la collision Photo : RDS

« Je crois que c'était un incident de course. J'ai vu un trou, et j'ai essayé de passer. Je ne crois pas qu'il m'a vu, et il a négocié son virage », a expliqué Stroll après la course.

Le petit message d'Alonso ne changera rien au résultat, mais consolera peut-être un peu le pilote de Williams, qui n'a pas été épargné sur les réseaux sociaux après l'incident.