Trouba a accepté une passe de Kyle Connor et il a trouvé une brèche pour tromper la vigilance du gardien des Blues Jake Allen.

Les Blues menaient 3-1 au début de la troisième période quand les Jets ont créé l'égalité grâce à des réussites de Ben Chiarot et Mark Scheifele.

David Perron a redonné une priorité d'un but aux Blues, 74 secondes après le filet de Scheifele. Le Québécois a déjoué le gardien Connor Hellebuyck pour enfiler son cinquième but de la campagne, mais Bryan Little a forcé la tenue d'une prolongation alors qu'il ne restait que 1:40 à écouler.

Ryan O'Reilly a récolté un but et deux aides pour les Blues. Vince Dunn et Colton Parayko ont également fait bouger les cordages.

Connor Hellebuyck a bloqué 30 tirs pour les Jets, qui ont amassé au moins un point à leurs cinq dernières rencontres (4-0-1).

Allen a repoussé 31 rondelles pour les Blues, qui ont conclu leur voyage de trois matchs au Canada avec une fiche de 1-1-1.