Matt Nieto et Gabriel Landeskog ont également trouvé le fond du filet pour l'Avalanche. Semyon Varlamov a connu un très bon match avec 37 arrêts.

L'Avalanche (6-1-2) a terminé son voyage de quatre rencontres à l'étranger avec un dossier de 3-0-1. Landeskog avait réussi un tour du chapeau contre les Devils du New Jersey, pendant ce voyage, et cette fois, il a mis le match hors de portée grâce à son huitième but de la campagne.

Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon (une passe) se sont inscrits au pointage pour un neuvième match de suite, établissant ainsi un record de la franchise

Ils se détachent de Joe Sakic et Anton Stastny qui avaient tous les deux récolté au moins un point lors des huit premiers matchs du calendrier 1988-1989 des Nordiques.

Nolan Patrick a été l'auteur du seul but des Flyers (4-5-0), qui ont encaissé un troisième revers à domicile en cinq matchs.

Brian Elliott a cédé trois fois devant 32 tirs pour devant la cage des Flyers.