Kotkaniemi a participé aux 7 matchs du Tricolore depuis le début de la saison. S'il revêt l'uniforme bleu-blanc-rouge mardi et jeudi, respectivement contre les Flames de Calgary (5-3-0) et les Sabres de Buffalo (5-4-0), il ne sera plus qu'à une longueur de la dizaine.

Et un joueur est officiellement engagé dans la première saison de son contrat recrue à partir de son 10e match.

Une décision pourrait donc être prise cette semaine. L'espoir de 18 ans restera soit à Montréal, empruntera la ligne orange en direction de la station Montmorency pour se joindre au Rocket de Laval ou, encore, retournera dans ses terres en Finlande, plus précisément à Pori.

Questionné à propos du plateau des 10 matchs que Kotkaniemi pourrait atteindre samedi face aux Bruins de Boston (4-2-2), Claude Julien a indiqué que la direction « n'en avait même pas encore parlé, honnêtement ».

Un journaliste a relancé l'entraîneur-chef en lui demandant si « c'était un bon signe ». Sourire aux lèvres, Julien a répondu « ça doit », sans en dire plus.

Cette situation ne tracasse aucunement le principal intéressé qui préfère vivre le moment présent.

Je n’y pense pas, j’y vais au jour le jour et je fais ce que j’ai à faire. Je profite de chaque jour et je passe du temps avec les gars au cas où ça finisse. L'attaquant Jesperi Kotkaniemi