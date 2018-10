Un texte d’Antoine Deshaies

Le nouveau numéro 9 du Lausanne HC semble serein au bout du fil. On sent un homme heureux, même si la récente série de six défaites de son équipe vaudoise a été fort désagréable. La culture de la gagne, comme on dit à Lausanne, tarde à prendre forme.

Sa production modeste de 2 buts et 2 aides en 12 matchs le place sous pression. Un hockeyeur canadien en Suisse, par définition, doit marquer. Chaque équipe de première ligue suisse peut embaucher jusqu’à cinq joueurs étrangers, mais seulement quatre peuvent jouer dans un même match.

Celui qui a été qualifié de « gratteur » (sans doute la traduction de grinder) par un média suisse à l’annonce de son arrivée sur les rives du lac Léman, en juillet, doit maintenant produire à l'attaque.

« On s’attend à ce que j’inscrive des points chaque match, confie Mitchell à Radio-Canada Sports. J’avais un rôle défensif dans la LNH et là je dois m’habituer à un nouveau rôle plus offensif. C’est dur parce que je n’ai pas eu cette mission depuis mes années à l’Université du Vermont. »

Le rôle change, le volume de travail aussi. Le patineur de Greenfield Park de 33 ans joue une vingtaine de minutes par match, un rythme qu’il n’a jamais maintenu dans sa carrière de 745 matchs dans la LNH.

« Des fois, j’ai l’impression que ça me prendrait un fauteuil roulant pour me rendre à mon lit le soir, dit-il à la blague. Le calibre est très relevé. Les joueurs sont rapides et habiles. C’est du bon hockey. »

Bien sûr, la pression à Lausanne n’a rien de comparable à celle de porter l’uniforme tricolore dans sa ville natale, ce que Mitchell a fait de 2015 à 2018. Lausanne n’a pas gagné le championnat de la Suisse en 107 ans.

« La pression vient des dirigeants de l’équipe, de l’entraîneur, des coéquipiers, de tout le monde, affirme-t-il. On est des professionnels, on veut gagner. À Montréal, la défaite pèse encore plus lourd parce que tout le monde en parle en ville. »

Le Lausanne HC dispute ses matchs à la patinoire de Malley, une enceinte de 7600 places surnommée « le Chaudron ». Selon Mitchell, les amateurs y connaissent leur hockey, mais ne sont aucunement envahissants.

Hors de l'environnement de l’équipe, il vit dans un anonymat quasi complet.

Éloge de la lenteur

Sa vie familiale, comme professionnelle, a beaucoup changé. L’équipe de Mitchell joue deux ou trois matchs par semaine et presque jamais le samedi soir.

Le centre passe beaucoup plus de temps à la maison que lors de ses saisons dans la Ligue nationale. En fait, selon l’horaire fourni par l’équipe, Mitchell ne devrait pas dormir une seule nuit à l’hôtel cette saison.

L’équipe vaudoise ne joue jamais plus qu’à quatre heures de route de son domicile.

« Ma conjointe et mes trois filles trouvent que je suis souvent à la maison, lance Mitchell, à mi-blagueur. On a dû s’ajuster parce que c’est une grosse adaptation pour un joueur de hockey. »

Il demeure avec sa famille à Epalinges, une commune de 10 000 habitants en banlieue de Lausanne. Une bulle où la vie est lente, beaucoup plus lente qu’à Montréal. Même plus lente qu’à Burlington, au Vermont, où Mitchell a étudié.

« Tout est plus lent en Suisse, explique-t-il. Bien des commerces ferment à l’heure du dîner et tout est fermé le dimanche. Les rues sont désertes le dimanche et on se croit parfois dans un village fantôme. J’aime ça. »

Mitchell profite aussi de son passage sur le Vieux Continent pour parfaire son français. Entre les joueurs, l’allemand domine, mais c’est l’anglais qui prime avec l’entraîneur finlandais et les joueurs étrangers. Partout ailleurs, c’est en français.

« Je parle toujours français avec les responsables de l’équipement et les thérapeutes et partout en dehors de l’aréna, explique-t-il. À Montréal, ça se passait en anglais avec le Canadien, mais aussi avec mes parents et amis. Ici, ma fille de 4 ans va à la prématernelle en français. »

Le calendrier suisse offre aussi trois pauses de quelques jours aux hockeyeurs. Lors de la première, après le camp, il est allé passer quelques jours en famille à Lyon.

Le rêve de la LNH est bel et bien terminé

Torrey Mitchell n’a qu’un contrat d’un an avec Lausanne, mais on ne le verra plus sur une patinoire de la LNH. Il n’y pense même plus.

Après tout, il est bien là où il est. Sans entrer dans les détails, il laisse entendre que son salaire n’est pas très loin du revenu plancher dans la LNH (autour de 650 000 $). Et il découvre un nouveau pays.

Il est redevenu un partisan du CH, l’équipe à laquelle il rêvait d’appartenir lors de ses années passées à l’aréna Cynthia-Coull de Greenfield Park. Sans regarder les matchs, il suit les activités de ses anciens coéquipiers.

« Je suis très heureux des succès du Canadien, explique Mitchell. C’est une équipe très rapide. Je ne sais pas si Montréal pourra maintenir la cadence parce que les joueurs de petite taille sont nombreux, mais c’est agréable pour tout le monde quand le Canadien gagne. »