La 3e tête de série a remporté les quatre premiers jeux du match et menaçait de briser Shapovalov pour la troisième fois quand le Canadien s'est finalement réveillé.

Shapovalov a conservé son service, puis a repris un bris à Cilic pour s'approcher à un jeu du Croate à 4-3.

Puis à 5-4 et 40-30, Cilic pensait bien avoir remporté la manche, mais Shapovalov a fait appel de la décision du juge de ligne, qui avait cru voir le retour du Canadien être trop long, sur la première balle de manche. La reprise vidéo a donné raison au Canadien et le point a été rejoué, mais le service de Cilic s'est avéré trop vigoureux pour Shapovalov, qui n'a pu compléter sa remontée.

À la manche suivante, Cilic a une fois de plus brisé l'Ontarien à son premier tour au service et une deuxième fois à 4-2, alors que Shapovalov a continué de forcer le jeu et d'accumuler les fautes directes.

Au prochain tour, le Croate fera face au gagnant du match entre l'Américain Ryan Harrison et le Roumain Marius Copil.

Autre résultat du premier tour :